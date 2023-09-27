Объем средств для развития Новосибирска в 1,5 раза превысил показатели прошлого года

Муниципалитет до конца года планирует завершить капитальный ремонт 438 многоквартирных домов и 220 придомовых территорий, а также четырех школ на 2,9 тыс. мест

ТАСС, 27 сентября. Объем средств, привлеченных на развитие Новосибирска в 2023 году, составил более 51 млрд рублей - это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть в ходе сессии городского совета депутатов.

"Объем безвозмездных поступлений в этом году превышает 51 млрд рублей - максимальный за все прошлые годы. Это позволило нам расширить фронт благоустроительных работ в 2023 году. Это и общегородские дороги, развязки и парки, и работы по благоустройству, которых с нетерпением ждали избиратели. Я благодарю депутатов за то, что помогли привлечь в благоустройство города рекордную сумму", - сказал Локоть.

Так, по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", региональной и муниципальной программам отремонтировали 60 км дорожного покрытия на 3,3 млрд рублей. В 2023 года на ремонт 21 км городских теплосетей пришелся также пик вложений - направленно 3,4 млрд рублей из суммы в 21 млрд, рассчитанной на 10 лет. Муниципалитет также до конца года планирует завершить капитальный ремонт 438 многоквартирных домов и 220 придомовых территорий, а также четырех школ на 2,9 тыс. мест. По лизинговой схеме были закуплена 51 единица спецтехники для дорожных работ. Кроме того, средства пошли на обустройство парков и скверов, в числе которых парк "Арена" возле нового ЛДС, "Каменка" в Дзержинском районе и Первомайский сквер в центре города.

Проблемы, связанные с реализацией важных городских проектов, мэр объяснил в том числе недобросовестностью подрядчика.

"К сожалению, не все подрядные организации ответственно подошли к выполнению контрактов, своих обязательств. Есть сегодня серьезные вопросы к организации, которая занимается ремонтом Октябрьского моста. Также мы столкнулись с трудностями в начале реконструкции Первомайского сквера из-за того, что собственники признанных незаконными торговых объектов долгое время не соглашались сносить временные строения. Мы были вынуждены взять эту работу на себя", - сказал мэр, отметив, что муниципалитет будет требовать выполнения всех обязательств по контракту.