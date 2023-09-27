В Законодательном собрании Ульяновской области избрали шестерых глав комитетов

Решение об утверждении председателей и заместителей комитетов принято на втором заседании регионального парламента, которое прошло 27 сентября

ТАСС, 27 сентября. Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области утвердили шестерых председателей комитетов, а также их заместителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

"Решение об утверждении председателей и заместителей комитетов законодательного собрания принято на втором заседании регионального парламента, которое прошло 27 сентября", - говорится в сообщении.

Комитет по бюджету, экономической политике и развитию предпринимательства возглавила Мария Шпак, ее заместителем стал Владимир Камеко. Председателем комитета по жилищной политике и коммунальному хозяйству избран Денис Седов, заместителем председателя - Андрей Седов.

На должность председателя комитета по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству переизбран Дмитрий Грачев, заместителем главы комитета стал Артур Седов. Руководство комитетом по социальной политике, госстроительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества также сохранил за собой Сергей Шерстнев, его заместителем избран Сергей Беззубенков.

Главой комитета по аграрной и продовольственной политике стал Рамиль Хайруллин. Вячеслав Ковель возглавил комитет по природопользованию и экологии и занял пост заместителя аграрного комитета. Константина Анохина избрали заместителем председателя комитета по природопользованию и экологии.

Как сообщалось ранее, спикером законодательного собрания Ульяновской области седьмого созыва 24 сентября был переизбран Валерий Малышев.