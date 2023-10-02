Уфимский университет подготовит кадры для инновационных федеральных программ

Студенты учатся с использованием ресурсов стратегических проектов и проводят исследования в рамках программы "Приоритет 2030"

ТАСС, 2 октября. В Уфимском университете науки и технологий открыты новые инновационные образовательные программы магистратуры. Студенты учатся с использованием ресурсов стратегических проектов и проводят исследования в рамках программы "Приоритет 2030".

В 2023 году вуз открыл четыре программы обучения: Биотехнический инжиниринг, R’n’D магистратура Института авиационных технологий и материалов, Анализ данных и управление большими системами, Технологии беспроводной связи и интернет вещей. Каждая из программ имеет свои образовательные особенности: возможность выбрать образовательный трек или форму программы в течение первого года обучения, а также комбинированную форму обучения. Программа "Анализ данных и управление большими системами" готовит специалистов с учетом современных реалий в связи со стремительным ростом объемов информации во всех областях общества. Она реализовывается в рамках стратегического проекта "Здоровое долголетие" и помогает освоить генетикам методы анализа больших данных, применять статистические и интеллектуальные методы (Data Mining).

Направление обучения "R’n’D (Research and Development) магистратура ИАТМ" ориентировано на инновационные проекты Высшей инженерной школы аэрокосмических технологий. По словам руководителя программы кандидата технических наук Юлии Идрисовой, магистерская программа имеет особенность в виде форматов обучения.

"Содержание треков может изменяться, либо формироваться новые треки в зависимости от текущих проектов "Приоритет 2030". Например, при разработке программы магистратуры, с предложением о сетевой форме обучения обратился индустриальный партнер. Было решено проводить занятия в рамках программы в виде практической подготовки, т.е. работа, за которую студенты получают зарплату, является еще и обучением в соответствии с учебным планом", - комментирует Юлия Идрисова.

В рамках стратегического проекта "Дизайн функциональных материалов" открыта магистерская программа "Технологии беспроводной связи и интернет вещей", ориентированная на разработку радиоэлектронных устройств, систем интернета вещей, программирование контроллеров, сбор и анализ данных. На направлении "Биотехнический инжиниринг" студенты могут получить дополнительное профессиональное образование во время обучения, а также научиться применять искусственный интеллект и машинное обучение в медицине.

"Данные программы обучения максимально позволяют вовлекать обучающихся в научную деятельность университета, а самое главное, в работу над текущими научными проектами, тем самым получать не только практические знания, но и решать глобальные вопросы для улучшения технического суверенитета страны", - комментирует ректор Уфимского университета Вадим Захаров.

Напомним, "Приоритет-2030" - это самая масштабная в истории современной России государственная программа поддержки университетов. Участвующие в ней вузы получают из федерального бюджета гранты в форме субсидий. Программа "Приоритет 2030" позволит сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских университетов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, повысить научно-образовательный потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить участие образовательных организаций высшего образования в социально-экономическом развитии субъектов Российской Федерации.