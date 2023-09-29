29 сентября, 14:30
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ТГПУ им. Л.Н. Толстого проведет фестиваль исследований и открытий "Ну-ка, наука!"

Участники познакомятся с научными достижениями ведущих вузов России, побывают на ярмарке научно-технологических проектов и услышат лекции и доклады в рамках конференций и питч-сессий

ТАСС, 29 сентября. С 18 по 22 октября 2023 года в Туле пройдет Всероссийский фестиваль "Ну-ка, наука!" (16+). Событие состоится в гибридном форме - с трансляцией прямых эфиров научно-популярных лекций и выпуском видео-подкастов, доступных всем гражданам РФ, прошедшим короткую регистрацию на официальном сайте проекта.

Участники познакомятся с научными достижениями ведущих вузов России, побывают на ярмарке научно-технологических проектов, услышат лекции и доклады в рамках конференций и питч-сессий, а также смогут приобщиться к исследованиям и открытиям через экспериментальные форматы мероприятий.

Всех участников фестиваля ждут эксклюзивные лекции от известных исследователей и популяризаторов науки на темы:

  • "Как выжить после апокалипсиса?"
  • "Происхождение Зодиака: древнейшая история созвездий"
  • "Хэви-метал: мифы и предрассудки о жанре в науке и публицистике"
  • "Страшная химия": мифы о современной еде и ее влиянии на нас"

Принять очное участие в фестивале или получить доступ к прямым эфирам всех событий вы сможете, пройдя регистрацию на сайте.

Проект поддержан грантом Минобрнауки России для популяризаторов науки, одной из мер поддержки федерального проекта "Популяризация науки и технологий". 

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