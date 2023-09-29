ТГПУ им. Л.Н. Толстого проведет фестиваль исследований и открытий "Ну-ка, наука!"

ТАСС, 29 сентября. С 18 по 22 октября 2023 года в Туле пройдет Всероссийский фестиваль "Ну-ка, наука!" (16+). Событие состоится в гибридном форме - с трансляцией прямых эфиров научно-популярных лекций и выпуском видео-подкастов, доступных всем гражданам РФ, прошедшим короткую регистрацию на официальном сайте проекта.
Участники познакомятся с научными достижениями ведущих вузов России, побывают на ярмарке научно-технологических проектов, услышат лекции и доклады в рамках конференций и питч-сессий, а также смогут приобщиться к исследованиям и открытиям через экспериментальные форматы мероприятий.
Всех участников фестиваля ждут эксклюзивные лекции от известных исследователей и популяризаторов науки на темы:
- "Как выжить после апокалипсиса?"
- "Происхождение Зодиака: древнейшая история созвездий"
- "Хэви-метал: мифы и предрассудки о жанре в науке и публицистике"
- "Страшная химия": мифы о современной еде и ее влиянии на нас"
Принять очное участие в фестивале или получить доступ к прямым эфирам всех событий вы сможете, пройдя регистрацию на сайте.
Проект поддержан грантом Минобрнауки России для популяризаторов науки, одной из мер поддержки федерального проекта "Популяризация науки и технологий".