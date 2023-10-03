НИУ "МЭИ" и ИИЕТ РАН подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны будут совместно работать по программам и проектам в области истории техники и энергетики

ТАСС, 3 октября. Национальный исследовательский университет "МЭИ" и Институт истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН 3 октября подписали соглашение о сотрудничестве. Документ подписали ректор НИУ "МЭИ" Николай Рогалев и директор ИИЕТ РАН Роман Фандо.

По условиям соглашения, стороны будут совместно работать по программам и проектам в области истории техники и энергетики.

"История развития страны тесно связана с энергетикой. Без энергетики невозможно развитие экономики и общества. В этом смысле для нас крайне важно сотрудничество с таким замечательным историческим институтом для того, чтобы мы правильно отражали историю в развитии энергетики, вносили гуманитарную компоненту в обучение наших студентов, будущих инженеров и руководителей производства", - рассказал о сотрудничестве Рогалев.

"Сейчас у нас появятся новые горизонты совместной работы в области истории техники. Любой специалист должен знать своё прошлое, поскольку без прошлого - нет настоящего и будущего. Я считаю, что углубление и расширение этого познания в области истории энергетики позволит в дальнейшем стать выпускникам НИУ "МЭИ" хорошими специалистами высочайшего уровня не только технического, но и культурного", - прокомментировал Фандо.

ИИЕТ РАН осуществляет исследования, призванные осветить основные события в развитии мирового естествознания, технологии и техники, в первую очередь - воссоздать историю фундаментальных открытий и изобретений, биографии деятелей науки и техники, осветить закономерности развития естествознания, технологий, технических наук, инженерной деятельности в контексте истории мировой цивилизации.