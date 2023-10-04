Власти Адыгеи намерены помогать созданию в регионе семейных фермерских хозяйств

Глава республики Мурат Кумпилов отметил, что за последние два года благодаря господдержке в регионе создано 85 новых субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства

ТАСС, 4 октября. Власти Адыгеи намерены оказывать помощь в создании в регионе семейных фермерских хозяйств. Об этом сообщил журналистам глава республики Мурат Кумпилов.

"В планах - сделать так, чтобы различные виды помощи были доступны каждому предпринимателю и способствовали развитию аграрного сектора, снижению уровня безработицы, появлению семейных хозяйств", - сказал Кумпилов. Он отметил, что только за последние два года благодаря господдержке в Адыгее создано 85 новых субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства. Кумпилов подчеркнул в этой связи, что поддержка начинающих фермеров - одна из задач, с которой республика справляется успешно, в том числе благодаря конкурсу "Агростартап", реализуемому в рамках профильного нацпроекта.

При этом, сам конкурс глава региона назвал как эффективную и нужную меру поддержки. "Благодаря конкурсу в регионе увеличивается количество бизнес-проектов в АПК, в этом году была значительно увеличена и сумма грантовой помощи - с 5 млн рублей до 7 млн рублей для развития молочного и мясного животноводства, на другие направления - с 3 млн рублей до 5 млн рублей", - заметил Кумпилов.