Полпред Президента в ПФО Игорь Комаров вручил Валерию Малышеву орден Дружбы

Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области был награжден орденом за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу

ТАСС, 4 октября. Церемония вручения прошла 4 октября в Кирове, где в этот день главы законодательных органов и молодежных парламентов Приволжского федерального округа собрались на заседание Ассоциации законодателей ПФО. Указ о присвоении председателю Законодательного Собрания Ульяновской области Валерию Малышеву Ордена Дружбы за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу ранее подписал Президент России Владимир Путин.

Основной темой 69 заседания Ассоциации законодателей стала молодежная политика в регионах ПФО. Ее обсуждение началось на Слете сельской молодежи Приволжья (18+), который стартовал в Кирове 2 октября, продолжилось на заседании Ассоциации молодежных парламентов и завершилось сегодня на пленарном заседании Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа. В ходе обсуждения прозвучали предложения разработать проект федерального закона "О патриотическом воспитании в Российской Федерации", организовать работу по привлечению детей и молодежи к волонтерским и общественным проектам, оказать поддержку центрам обучения волонтеров для участия в гуманитарных миссиях, в том числе на новых территориях России.

"Все понимают, что нужна единая цельная федеральная система работы с молодежью, и она уже создается в Приволжье под руководством полпреда президента Игоря Анатольевича Комарова. При законодательных органах ПФО работают молодежные парламенты, они собирают инициативы молодых людей, превращают их в программы развития, проекты законов. Эта большая серьезная работа получила в Кирове импульс для серьезного ускорения", - сказал координатор Ассоциации законодателей ПФО, Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области сказал Евгений Люлин.

Парламентарии и их молодые коллеги обсудили также вопросы повышения качества жизни на селе, развития кадрового потенциала сельских территорий. По словам ульяновского спикера, в регионе уже разработаны действенные меры социальной поддержки молодых специалистов, проживающих в сельской местности. Например, молодым специалистам, заключившим трудовой договор с сельхозпредприятием или ставшим главами фермерских хозяйств, предусмотрена материальная помощь за счет областного бюджета в виде единовременных и ежемесячных выплат в течение трех лет. Кроме того, ежемесячно компенсируются расходы за жилье по договору найма и проезд к месту отпуска и обратно.

"Перед нами стоит задача постепенно "подтянуть" жизнь на селе до городских стандартов, создать достойные условия для комфортной жизни, спорта, отдыха, личного развития сельчан. Главной движущей силой здесь, безусловно, может стать молодежь, которая лучше знает, что ей нужно, чтобы успешно работать, создавать семьи, строить планы на будущее на родной земле. Предложения прозвучали здравые, интересные. Мы видим, насколько вырос уровень современных молодых людей, их активность и вера в себя, желание участвовать в жизни страны, в том числе в законодательных процессах", - отметил Валерий Малышев и пожелал молодым россиянам смелости и упорства в достижении целей.