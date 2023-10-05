Глава Адыгеи рассказал о реализации проекта горнолыжного экокурорта "Лагонаки"

Мурат Кумпилов подчеркнул, что при реализации инвестпроекта особое внимание уделяется сохранению природы

ТАСС, 5 октября. Власти Адыгеи при строительстве горнолыжного экокурорта "Лагонаки" особое внимание уделят сохранению природы и обеспечению минимального воздействия на окружающую среду. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в рамках встречи с находящимся в республике вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко.

"При реализации инвестпроекта проекта особое внимание уделяется сохранению природы, минимальному воздействию на окружающую среду, бережное отношение к уникальной природной среде - обязательное условие при создании всесезонного горнолыжного экокурорта", - сказал Кумпилов.

Он отметил, что при строительстве курорта акцент сделают на альтернативных источниках энергии, раздельном сборе мусора и внедрении умных систем управления освещением.

Кроме того, Кумпилов ознакомил вице-премьера с ходом реализации еще одного крупного проекта в сфере туризма - многофункционального туристско-рекреационного парка недалеко от станицы Даховской. Общая площадь объекта составит 110 га. Как пояснили в пресс-службе главы региона, в настоящее время здесь идет строительство автомобильной дороги "Даховская - Дегуакская поляна", объектов газоснабжения и электроснабжения.

"В самом этнопарке будут построены подворья, ремесленные мастерские, объекты общественного питания, туристского информационного центра, отведены места для проведения ярмарок и событийных мероприятий региона", - заметили в пресс-службе.

Также сюда планируется перенести главный гастрономический праздник республики - фестиваль адыгейского сыра, а также иные массовые событийные мероприятия.