Тольяттинский госуниверситет получил Премию Правительства РФ в области образования

Цель проекта "Росдистант" заключалась в создании системы высшего образования, где отдельные предметы будут сделаны как массовые открытые онлайн курсы разных университетов

ТАСС, 6 октября. Команда Тольяттинского государственного университета (ТГУ) удостоена Премии Правительства РФ в области образования за разработку системы высшего образования онлайн "Росдистант", обеспечивающей контролируемое качество обучения и сопровождения на основе анализа вовлеченности, мотивированности и академической успешности. Об этом в четверг сообщила пресс- служба ТГУ.

"Премией Правительства России в области образования отмечена научно-практическая разработка авторского коллектива ТГУ, созданная и внедренная под товарным знаком "Росдистант". На награждении, состоявшемся 4 октября в Зале наград Дома правительства, команду представляли проректор по учебной работе ТГУ Эльмира Бабошина, проректор по цифровизации Роман Боюр и директор центра гуманитарных технологий и медиакоммуникаций "Молодежный медиахолдинг "Есть talk" Татьяна Соколова", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, проект "Росдистант" был инициирован и возглавлен ректором ТГУ Михаилом Кришталом в 2015 году. Его цель заключалась в создании системы высшего образования, доступного широкому кругу абитуриентов, где отдельные предметы будут сделаны как массовые открытые онлайн курсы разных университетов. Разработка позволяет сохранить высокий уровень вовлеченности студентов в процесс обучения, актуальность и практико-ориентированность программ образования.

"Нам удалось создать полноценную и цельную систему высшего образования онлайн, охватывающую все возможные подсистемы и этапы жизненного цикла - от привлечения абитуриентов до выпуска специалистов. Комплекс решений оказался настолько оригинальным, что нам удалось получить патент на изобретение. Для ТГУ - регионального вуза по месту расположения - это был единственный вариант стать игроком федерального, а затем и международного уровня", - рассказал Криштал, его слова приводятся в сообщении.

Благодаря "Росдистанту" ТГУ работает на всем русскоязычном образовательном пространстве, отметили в сообщении, добавив, что в университете учится 22,5 тыс. студентов, в том числе около 2 тыс. иностранцев, при этом почти 18 тыс. - это онлайн-студенты из всех регионов России и 23 зарубежных стран.

В ностоящее время ТГУ выходит на англоязычный образовательный рынок с проектом "Росдистант 2.0" под новым брендом NewGenUniv - университет нового поколения и университет для нового поколения (New Generation University). Этот проект включен в Программу развития ТГУ до 2030 года, с которой университет вошел в федеральную программу стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", сообщили в пресс-службе.