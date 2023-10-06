Глава Адыгеи сообщил, что лично курирует вопросы поддержки бойцов СВО и членов семей

Мурат Кумпилов и вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетили новое помещение регионального филиала госфонда "Защитники Отечества"

ТАСС, 6 октября. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заверил, что лично курирует вопросы оказания поддержки и помощи военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции и членам их семей.

"Лично контролирую вопросы оказания мер соцподдержки бойцам и их семьям, перед региональными органами власти, муниципалитетами поставлена задача чутко относиться к каждому посетителю, оказывать максимально возможную помощь", - сказал Кумпилов, посетивший вместе с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Чернышенко новое помещение регионального филиала госфонда "Защитники Отечества".

Кумпилов отметил, что власти региона "постарались, чтобы в этом здании было все, что нужно для оказания комплексной помощи военнослужащим и их семьям, чтобы в режиме одного окна можно было решить социальные, медицинские или юридические вопросы".

"Работа филиала выстроена так, чтобы никто не остался без внимания, чтобы решался каждый вопрос, с которыми обращаются близкие военнослужащих", - подчеркнул Кумпилов. По его словам, в рамках исполнения поручений президента РФ регион направил "все силы на создание системы поддержки участников СВО и их семей".

"Выстроена вертикаль управления, за каждой семьей закреплен персональный социальный работник", - пояснил Кумпилов.

А руководитель регионального филиала госфонда Аслан Потоков проинформировал, что за время работы в фонд обратилось около 700 человек. При этом, большинство вопросов решаются положительно. Фонд активно вовлекает ветеранов спецоперации в общественные проекты, направленные на патриотическое воспитание граждан, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Кумпилов, в свою очередь, добавил, что органы власти находятся в постоянном контакте с военными частями, где служат земляки, предоставляют им дополнительную помощь. Кроме того, введен целый ряд льгот и мер финансовой, юридической поддержки для семей военнослужащих, оказывается помощь с трудоустройством, с решением бытовых вопросов. В республике уже дважды увеличивали единовременную выплату для убывающих в зону СВО: сейчас это - 200 тыс. рублей. Теперь дополнительно к региональной выплате установлены единовременные выплаты и в муниципалитетах республики: в восьми из них - от 100 до 120 тыс. рублей. Целый ряд мер поддержки предусмотрен на детей участников СВО.

"Это направление для нас в приоритете, будем постоянно улучшать проводимую работу, аккумулируя все имеющиеся ресурсы и укрепляя сотрудничество органов власти, общественников и волонтеров, нам важно, чтобы все вопросы, с которыми обращаются близкие бойцов, решались в первоочередном порядке и без волокиты", - подчеркнул глава региона.

Кроме того, по его словам, с учетом потребностей бойцов власти Адыгеи продолжат формировать гуманитарные грузы, адресно решать все вопросы и проблемы семей участников СВО.