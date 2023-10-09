В Уфимском университете запустили первый стартап студента по программе "Приоритет 2030"

Автор стартапа Рафик Камбаров объясняет свою задумку, как маркет-плейс арт-товаров, где художники и ремесленники могут продавать свои работы, а пользователи приобретать их

ТАСС, 9 октября. Студент Уфимского университета науки и технологий запустил стартап по созданию маркет-плейса арт-товаров в рамках стратегического проекта "Университетская предпринимательская инициатива". Стартап является первым реализуемым по программе развития "Приоритет 2030".

Суть проекта заключается в создании уникальной системы, в которой менеджеры привлекают посредников между производителями и клиентами. Система позволяет идентифицировать клиента, общаться с ним и передавать технические задания изготовителям, что значительно упрощает процесс заказа и производства конкретных изделий.

Автор стартапа, студент четвертого Рафик Камбаров, объясняет свою задумку, как маркет-плейс арт-товаров, где художники и ремесленники могут продавать свои уникальные работы и товары, а пользователи приобретать их.

"Главная инновация и отличие (если товар под заказ) от массовых маркет-плейсов заключается в индивидуальном подходе к покупателю, с которым будет работать консультационный менеджер - специалист, который поможет выбрать товар или изделие, направит техническое задание изготовителю, а также будет сопровождать на всех стадиях сделки. Если же товар есть в наличии, то платформа будет работать, как стандартный маркет-плейс, - делится Рафик.

Платформа также предлагает услуги стилизованных портретов для узнаваемости. Основные задачи включают создание удобного интерфейса, привлечение художников, развитие системы обратной связи, маркетинг, а также обеспечение безопасных транзакций.

Сегодня в Уфимском университете науки и технологий разработана определенная система поддержки и выявления стартапов. Она активно развивается и имеет динамику. Так, по итогам 2023 года Уфимский университет является лидером по числу проектов-победителей "Студенческого стартапа" - 48 из 99 по Республике Башкортостан, 13 из них - участники четвертой волны конкурса.

"Подобные проекты преследуют глобальную цель "Приоритет 2030" - изменения университета в направлении улучшения образования и предоставления студентам всех условий для развития. Совместно со студентами мы хотим апробировать новую модель, суть которой в том, что, развивая свой бизнес на площадке университета, студент одновременно является поставщиком услуг для вуза. То есть университет не только предоставляет молодым начинающим бизнесменам место, где они могут продвигать свой бизнес и выполнять заказы, но и является первым клиентом этого стартапа. Эта поддержка вуза дает инициативным талантливым ребятам возможность попробовать свои силы", - комментирует ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров.

Справочно

"Приоритет 2030" -одна из самых масштабных программ государственной поддержки и развития университетов в истории России. Уфимский университет науки и технологий стал ее участником по итогам конкурсного отбора. В УУНиТ в рамках программы "Приоритет 2030" реализуются пять стратегических проектов: "Университетская предпринимательская инициатива", "Дизайн функциональных материалов", "Высшая инженерная школа аэрокосмических технологий" , "Здоровое долголетие", "ESG-модели роста новых экотерриторий", "Евразийский педагогический дизайн"