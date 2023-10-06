Корпорацию развития и инвестпортал Нижегородской области признали лучшими в России

Итоги премии "Лидеры инвестиционного развития" подвели в рамках IV Съезда региональных агентств инвестиций и корпораций развития в Туле

ТАСС, 6 октября. Корпорация развития и инвестиционный портал Нижегородской области признаны лучшими в России по итогам национальной премии "Лидеры инвестиционного развития". Об этом сообщила Корпорация развития региона.

"Нижегородская область победила в двух номинациях - "Агентство развития года" и "Лучший инвестиционный портал", - говорится в сообщении. Итоги премии подвели в рамках IV Съезда региональных агентств инвестиций и корпораций развития в Туле.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, регион вошел в тройку лидеров рейтинга инвестклимата Агентства стратегических инициатив. Сейчас на сопровождении корпорации развития области находятся 152 проекта на общую сумму более 211 млрд рублей.

"Прирост по количеству инвестпроектов за последние два года составляет 114%, по размеру инвестиций - 42%. За этими цифрами - почти 23 тыс. новых рабочих мест и новые возможности для территорий. Отдельным успехом стала ОЭЗ "Кулибин", резидентами которой уже сейчас являются 17 компаний. Впереди много планов по дальнейшему улучшению инвестклимата: развитие особой экономической зоны, ТОР, инновационного научно-технологического центра, модернизация нормативно-правовой базы", - приводятся слова Никитина.

Как отметил исполняющий обязанности заместителя губернатора Андрей Саносян, реализация новых инвестпроектов является залогом стабильного развития экономики и повышения качества жизни в регионе. "Привлечение инвесторов и создание комфортных условий для их работы - одна из стратегически важных задач. Новые производства - это новые кооперационные цепочки, новые рабочие места и дополнительные поступления в бюджет", - цитируется Саносян.

Получение премии - результат слаженной, эффективной и грамотной работы, считает генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. По его словам, в регионе непрерывно совершенствуют инструменты для комфортной коммуникации инвесторов и региональных органов власти. "Кроме того, на сопровождении корпорации находится много проектов социальной направленности, которые смогут существенно повысить уровень качества жизни нижегородцев. Среди них - строительство 13 школ на территории региона, модернизация сети электротранспорта в Нижнем Новгороде, строительство ледового дворца на Стрелке", - добавил Ищенко.

О премии и корпорации развития

Организатором премии "Лидеры инвестиционного развития" выступила некоммерческая организация "Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития" (НААИР). Отбор проводился в три этапа со 2 сентября по 5 октября. Всего поступило 127 заявок по 10 номинациям от 59 регионов России, проведена детальная оценка 85 инвестиционных порталов и 43 инвестиционных карт регионов России.

Корпорация развития Нижегородской области создана по инициативе губернатора Глеба Никитина в 2018 году. Организация содействует реализации проектов на всех стадиях - от предоставления информации о регионе и возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и до ввода объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.