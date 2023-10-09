Крупный новосибирский кирпичный завод увеличит мощность на 20-25% по нацпроекту

В одном из цехов компания уже реконструировала здание, улучшила рабочие места и социально-бытовые условия сотрудников

ТАСС, 9 октября. Новосибирский "Завод строительных материалов 7" ("ЗСМ-7") планирует увеличить производство на 20-25% по итогам участия в национальном проекте "Производительность труда". Об этом сообщили в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области. "Задача на ближайший год: как минимум повысить производительность на 5%, а в целом по итогам нацпроекта будем стремиться нарастить производство на 20-25%. Кроме этого, хотим обучить персонал, потому что считаем, что самая большая ценность компании - это люди", - цитирует пресс-служба АИР слова начальника производства "ЗСМ 7" Михаила Лысенко.

Предприятие присоединилось к нацпроекту "Производительность труда" в этом году. В одном из цехов компания уже реконструировала здание, улучшила рабочие места и социально-бытовые условия сотрудников. Дальнейшие изменения команда завода будет проводить с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда АИР Новосибирской области - в ближайшие полгода на заводе планируют оптимизировать производственные потоки и грамотно организовать рабочее пространство в цехах. ООО "ЗСМ-7" - крупнейший производитель кирпича в Новосибирской области, основанный в 1930 году. По данным на 2022 год один цех (порядка 70 рабочих) выпускал порядка 45,5 млн кирпичей.

Национальный проект "Производительность труда" - мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Новосибирской области в проект вошли уже 107 компаний - в среднем они увеличили выработку почти на 68%. Планируется, что к концу 2024 года их станет 150.