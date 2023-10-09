Молодые ученые обсудят перспективное направление на базе Толстовского университета

В программу входят пленарные доклады работающих в области химии и физики наноматериалов, устные сообщения специалистов и аспирантов, стендовые сессии

ТАСС, 9 октября. В Университете Льва Толстого 8 октября состоялось открытие IX Бакеевской Всероссийской с международным участием школы-конференции для молодых ученых "Макромолекулярные нанообъекты и полимерные композиты".

Ежегодно Бакеевская конференция объединяет ученых для обмена актуальной информацией и обсуждения последних достижений. В программу школы-конференции входят пленарные доклады активно работающих в области химии и физики наноматериалов, устные сообщения специалистов и аспирантов, стендовые сессии. В этом году университет посетили более 150 молодых ученых.

Тема конференции, проходящей на базе Университета Льва Толстого, обусловлена приоритетностью исследований в данном направлении, которые в том числе ведутся в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Участником программы вуз стал в конце 2022 года. Специфика исследуемых объектов, используемых синтетических подходов и широкого выбора инструментальных методов исследования структуры и свойств формируют большой потенциал для развития этой новой области знаний.

В качестве соорганизаторов конференции выступают Отделение химии и наук о материалах РАН, Научный совет РАН по высокомолекулярным соединениям, Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, Институт синтетических полимерных материалов имени Н.С. Ениколопова РАН. Конференция проводится при поддержке Российского научного фонда.

Открыл конференцию ее председатель академик РАН Музафаров Азиз Мансурович.

"Бакеевская конференция пришла в Тулу, чтобы поддержать полимерный кластер, создаваемый в Университете Льва Толстого в результате сотрудничества с институтами РАН (ИСПМ РАН, ИНЭОС РАН) в рамках проектов, поддержанных правительством Тульской области и Минобрнауки. Организаторы конференции надеются, что это событие придаст мощный импульс науке о полимерах и их применению в Тульском регионе", - отметил председатель организационного комитета конференции.

С приветственным словом к участникам конференции обратился ректор Университета Льва Толстого Константин Андреевич Подрезов, который выступает председателем локального оргкомитета.

Спикером конференции стал один из ученых Университета Льва Толстого. 9 октября руководитель научно-исследовательской мегалаборатории новых силиконовых материалов и технологий вуза Сергей Миленин выступил перед молодыми специалистами, представив результаты работы по теме "Создание кремнийорганических мономеров и полимеров с использованием реакции азид-алкиновогоциклоприсоединения".

"В нашей работе мы пытаемся найти более простые, эффективные, дешевые и безопасные методы получения наиболее важных и востребованных кремнийорганических полимеров и мономеров. Они используются повсеместно, хотя мы можем об этом не догадываться. При помощи эффективной реакции, которую открыли совсем недавно и за которую в прошлом году присудили Нобелевскую премию, и были получены кремнийорганические мономеров и полимеров. Сложность работы заключалась в том, что не было простого подхода по введению групп, способных вступать в реакцию. Эту задачу нам удалось решить, и сейчас мы демонстрируем молодым ученым, как эта реакция работает", - пояснил специалист.

Ученый подчеркнул, что в этом векторе исследований большую проблему представляет вопрос импортозамещения. По его словам, в настоящий момент в России кремнийорганика не производится. Сырье, которое поставляет Китай и дружественные компании, необходимо изучать и замещать в перспективе. Именно этим вопросом занимается команда Миленина параллельно с основными научными исследованиями мегалаборатории.