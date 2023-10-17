В Астрахани через год отреставрируют единственный в России кинотеатр с зимним садом

По договору объект должны сдать в декабре 2024 года

ТАСС, 17 октября. Единственный в России кинотеатр с зимним садом "Октябрь", который сгорел в Астрахани семь лет назад, будет отреставрирован к октябрю 2024 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В декабре 2016 года в киноцентре, где росли многолетние пальмы и редкие виды растений, произошел пожар, охвативший почти четверть всей площади здания. Обитавших в центре животных, в том числе крокодила Гену, удалось спасти и перевезти в местный зоопарк, а зимнему саду с редкими растениями был причинен ущерб. Объект был надолго законсервирован, восстановительные работы начались в сентябре прошлого года.

"В астраханском кинотеатре "Октябрь" продолжаются восстановительные работы. По договору объект должны сдать в декабре 2024 года. Поставил задачу завершить все работы к октябрю следующего года", - написал Бабушкин.

Он уточнил, что в зимнем саду сейчас завершена предчистовая отделка. Специально для ухода за редкими растениями в штат подрядной организации приняли агронома. Строители ведут отделочные работы в концертном, лекционном и конференц залах, ежедневно здесь трудится около 150 человек.

"Одна из важных задач, которая стоит перед нами, - сохранить все интерьеры, включая лепнину. Так, например, на фасаде уже восстановлена часть барельефов. Реставрируют их по старым чертежам и эскизам. Мы должны вернуть "Октябрю" первоначальный облик", - добавил Бабушкин.

Кинотеатр был построен в 1909 году. Это единственный кинотеатр в России с зимним садом, где росли несколько пальм, возрастом более 150 лет, а также другие редкие виды растений из разных стран.