Матушкин заявил, что депутаты всегда готовы оказать содействие благому делу

В Тамбовской областной Думе открыли благотворительную выставку, посвященную 85-летию регионального отделения "Союза художников России"

ТАСС, 17 октября. В Тамбовской областной Думе открыли благотворительную выставку, посвященную 85-летию регионального отделения "Союза художников России". Часть средств от продажи картин художники направят на поддержку участников специальной военной операции. А часть средств пойдет на нужды регионального отделения Союза художников.

Тамбовская областная Дума поддерживает дружеские связи с Тамбовским региональным отделением Союза художников. На протяжении многих лет они совместно реализовывают различные проекты. Как отмечает председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин, идею проведения благотворительной выставки нельзя было не поддержать.

"Депутаты всегда готовы оказать содействие благому делу, особенно если оно касается поддержки защитников Родины. Именно поэтому мы откликнулись на идею разместить в стенах областного законодательного собрания благотворительную выставку", - сказал Матушкин.

Авторы представленных четырех десятков работ - тамбовские художники. На открытии присутствовали депутаты заксобрания, сотрудники аппарата и сами мастера. По словам Матушкина, тамбовские художники не перестают удивлять своим талантом.

"Картины выполнены в разных техниках, в разных жанрах, но объединены общей темой любви к Тамбовской области. На полотнах мы видим и натюрморты, и пейзажи, красоту всех времен года. Приглашаю всех своих коллег-депутатов познакомиться с этой интересной экспозицией", - отмечает председатель Тамбовской областной Думы. Выставка будет находиться в региональном парламенте в течение нескольких недель, чтобы как можно больше депутатов, не работающих в Думе на постоянной основе, могли познакомиться с экспозицией и внести вклад в поддержку СВО.

Матушкин приобрел картину, на которой изображен зимний пейзаж. По его словам, она впечатлила его сильнее всех остальных полотен. Примеру председателя областного парламента последовали и другие депутаты, а также работники аппарата заксобрания.

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