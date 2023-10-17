В Астраханской области до конца года построят три дома культуры

Учреждения начнут работу в рамках реализации нацпроекта "Культура"

ТАСС, 17 октября. Власти Астраханской области в рамках реализации нацпроекта "Культура" откроют до конца года в отдаленных сельских районах три дома культуры. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

"В рамках нацпроекта в регионе идет масштабная работа по созданию и модернизации культурных учреждений в сельской местности и небольших населенных пунктах. Так, в ближайшие дни откроем новый ДК в Красноярском районе, еще два построим до конца года", - написал Бабушкин.

Он уточнил, что в рамках нацпроекта также идет обновление музеев. Так, в историко-краеведческом музее в Ахтубинске была проведена реконструкция двух залов, отремонтирован фасад здания и приобретено интерактивное оборудование. Теперь здесь ежедневно организуют экскурсии, которые пользуются популярностью у местных жителей.

"Особое внимание здесь уделено тематике военной авиации. Ведь именно в Ахтубинском районе первые самолеты ТУ и Миг получили путевку в жизнь. Очень тронул стенд с астраханскими героями-участниками СВО, которые погибли, выполняя воинский долг. Видно, с каким трепетом сотрудники музея относятся к своей работе", - добавил он.

В центре нацпроекта "Культура" - повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Нацпроекты, инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.