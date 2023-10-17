В новом перинатальном центре в Астрахани родилось 54 малыша

Также в центре выхаживают первую тройню

ТАСС, 17 октября. Первую тройню выхаживают в новом перинатальном центре, который был запущен в эксплуатацию весной текущего года в Астрахани. С начала работы в его стенах родилось 54 ребенка, сообщил губернатор Астрааханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Церемония закладки первого камня нового корпуса перинатального центра прошла в июле 2019 года, сроки сдачи объекта несколько раз переносились. В пятиэтажном корпусе, который был сдан в эскплуатацию 1 марта 2023 года, размещены: приемное отделение, кабинеты функциональной диагностики, операционные, отдельные реанимации для новорожденных и беременных с роженицами, лаборатория, конференц-зал для онлайн консультаций.

"В Астрахани начал свою работу новый корпус перинатального центра на базе областной Александро-Мариинской клинической больницы. В его стенах на свет появились уже 54 малыша. Создание полноценного перинатального центра - долгожданное событие для Астраханской области. Это, безусловно, улучшит демографическую ситуацию в регионе", - написал Бабушкин.

Он уточнил, что сейчас в центре к выписке готовят тройняшек, которые родились раньше срока. Учитывая недоношенность, они были отправлены в отделение интенсивной терапии и реанимации новорожденных. Благодаря новому современному оборудованию и вниманию врачей состояние малышей быстро стабилизировалось.

"Они набирают вес и прекрасно себя чувствуют. Сегодня навестил молодую маму Данагуль Шакиеву. Поздравил с таким замечательным событием. Дома тройню уже ждут две сестры и брат", - добавил глава региона