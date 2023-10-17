Власти Астраханской области направили на строительство медобъектов свыше 300 млн рублей

На объектах производится подключение коммунальных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории

ТАСС, 17 октября. Власти Астраханской области направили на строительство двух фельдшерско-акушерских пунктов и семи врачебных амбулаториях в отдаленных сельских района в рамках нацпроекта "Здравоохранения" более 300 млн рублей. Учреждения заработают до конца года, сообщил журналистам на брифинге министр здравоохранения региона Александр Буркин.

"По нацпроекту "Здравоохранение" ежегодно выделяется более 1 млрд рублей, из них более 300 млн рублей - на строительство, капитальные ремонты или реконструкцию медицинских учреждений. В этом году у нас уже построено девять быстровозводимых конструкций, рассчитанных по гарантийным обязательствам на 25-30 лет. Это - два ФАПа и семь врачебных амбулаторий, они уже установлены, к концу года учреждения заработают", - сообщил Буркин.

Он уточнил, что сейчас на объектах производится подключение коммунальных коммуникаций, благоустройство прилегающей территории, далее будет проведено лицензирование медучреждений.

Федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" реализуется с 2022 года по нацпроекту "Здравоохранение". Его цель - организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.