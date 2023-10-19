Уфимский университет разрабатывает поршневые авиационные двигатели

В работе над созданием отечественных прогрессивных поршневых двигателей деятельное участие принимают студенты и молодые ученые

ТАСС, 18 октября. В Уфимском университете науки и технологий разрабатывается линейка поршневых авиационных двигателей. Основными преимуществами поршневых двигателей в авиации являются их неприхотливость, высокая удельная мощность, низкий расход топлива и надежность. Работы ведутся в рамках стратегического проекта "Высшая инженерная школа аэрокосмических технологий" федеральной программы "Приоритет-2030".

Инженеры Уфимского университета создают авиационные поршневые двигатели для легкой и сверхлегкой авиации, в том числе беспилотной.

Так, разработанный в университете одноцилиндровый двигатель АПД-200 входит в линейку двухтактных авиационных поршневых двигателей в диапазоне мощностей до 180 л.с. Этот отечественный двигатель необходим для авиации как пилотируемой, так и беспилотной, включая самолеты, вертолеты и конвертопланы. В работе над созданием отечественных прогрессивных поршневых двигателей деятельное участие принимают студенты и молодые ученые Уфимского университета.

"Двигатель АПД-200 уже прошел функциональные стендовые испытания, которые подтвердили его ключевые показатели: максимальная мощность - 32 л.с., сухая масса - 18 кг. Эти показатели находятся на мировом уровне и уникальны для отечественного авиастроения. В настоящее время двигатель готовится к наземным испытаниям на спортивных болидах, в которых будет участвовать молодежная инженерно-гоночная команда нашего вуза .Сегодня мы уже активно сотрудничаем с заказчиками по всей стране и предлагаем новые решения на базе наших разработок", - пояснил руководитель направления профессор Рустэм Еникеев.

Также созданный инженерами вуза авиационный поршневой двигатель ДДА-160 поможет заменить двигатели для малой авиации, которые сегодня поставляются в Россию из-за рубежа. Этот двигатель может послужить заменой двигателям ROTAX, которые изготавливаются в Австрии. Более того, у уфимской разработки есть ряд преимуществ перед импортными аналогами: он работает на авиационном керосине и обладает высокой удельной мощностью и низким расходом топлива. Характеристики двигателя подтверждены на одноцилиндровом отсеке, сегодня на производственных площадках уже изготавливается опытный образец.

"В 1990-е годы прошлого века опыт по созданию поршневых двигателей в стране был практически утрачен. Но в Уфимском университете сохранили уникальные компетенции в этой области и сегодняблагодаря стратегическому проекту "Высшая инженерная школа аэрокосмических технологий" наращивают их собственными передовые разработками. Мы ставит перед собой амбициозныезадачи в рамках "Приоритета" до 2030 года, и их реализацию начинаем здесь и сегодня. Об этом говорят уникальные разработки наших ученых для отечественного авиадвигателестроения", - прокомментировал ректор Вадим Захаров.

"Приоритет 2030" - одна из самых масштабных программ государственной поддержки и развития университетов в истории России. Уфимский университет науки и технологий стал ее участником по итогам конкурсного отбора. В УУНиТ в рамках программы "Приоритет 2030"реализуются шесть стратегических проектов: "Университетская предпринимательская инициатива", "Дизайн функциональных материалов", "Высшая инженерная школа аэрокосмических технологий", "Здоровое долголетие", "ESG-модели роста новых экотерриторий", "Евразийский педагогический дизайн".