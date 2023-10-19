В ПИШ ЮФУ внедрили собственные образовательные стандарты для подготовки инженеров

Особенность нового стандарта заключается в создании образовательных пространств с инфраструктурой предприятий-партнеров

ТАСС, 19 октября. Собственный стандарт образовательных программ для подготовки инженеров разработали и внедрили в передовой инженерной школе Южного федерального университета (ПИШ ЮФУ) совместно с предприятиями-партнерами вуза, в том числе для решения кадрового вопроса самих предприятий. Об этом ТАСС сообщил директор проектного офиса ПИШ ЮФУ Виктор Климин.

"Для нас крайне важным было создание гибкого, адаптивного образовательного пространства, в котором можно было бы эффективно реализовывать профильные запросы со стороны предприятий-партнеров, а также смелые индивидуальные образовательные интересы наших студентов. Узкие рамки федеральных образовательных стандартов не позволяли в полной мере построить такие образовательные траектории. Поэтому было принято решение о разработке собственного Стандарта проектирования и реализации основных профессиональных образовательных программ Передовой инженерной школы "Инженерия киберплатформ", - сказал Климин.

По словам директора проектного офиса, особенность нового стандарта заключается в создании образовательных пространств с инфраструктурой предприятий-партнеров, а также участии этих предприятий в постановке задач, построении образовательной программы, включая учебный план и темы проектов.

"Речь идет не только о нуждах, то есть о потребностях в кадрах, необходимых на производстве уже сегодня. Да, проектирование программ, в частности, практическая подготовка и проектная деятельность направлены на формирование компетенций и навыков, закрывающих текущие потребности. Но любое предприятие имеет план развития, соответственно, подготавливаемые специалисты получают помимо классического инженерного образования еще и образование инженера будущего, который будет востребован через 10-20 лет и имеет навыки "life learning education", - уточнил собеседник агентства.

Передовая инженерная школа ЮФУ была создана в 2022 году в партнерстве с ГК "Ростех", АО "ОПК", АО "КРЭТ", АО "Элемент". В настоящее время ключевой задачей школы является создание системы опережающей подготовки инженерных кадров, которая реализуется совместно с программой "Код Ростеха", запущенной корпорацией в 2023 году для обеспечения организаций инженерами и IT-специалистами. 90% реализуемых на площадке передовой инженерной школы проектов - проекты специального и двойного назначения.