В Ростове-на-Дону обсудили подготовку специалистов и трудоустройство молодежи

В обсуждении приняли участие около 300 человек, в том числе представители власти, бизнеса, преподаватели и студенты

ТАСС, 19 октября. Вопросы трудоустройства молодежи и подготовки специалистов для разных отраслей промышленности обсудили на Совете директоров предприятий и организаций Ростова-на-Дону, в дискуссии приняли участие представители власти, бизнеса, а также студенты, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко по итогам заседания совета.

"Сегодня принял участие в заседании Совета директоров предприятий и организаций города. Встреча проходила в Ростовском колледже связи и информатики. И это не случайно: были подняты "острые" вопросы трудоустройства молодежи и подготовки востребованных специалистов в самых разных отраслях. На базе колледжа планируется создание Центра компетенций, где студенты будут заниматься разработкой программного обеспечения", - сообщил Алексей Логвиненко. Кроме того, в колледже будет создан Музей связи, в фонд которого глава Администрации города и председатель городского Совета директоров Сергей Бондаренко передали счетную машину 1961 года выпуска.

В обсуждении ситуации на рынке труда приняли участие около 300 человек, в том числе представители власти, бизнеса, преподаватели и студенты. "Если обратиться к стратегии Российской Федерации, то в ней указывается на высокую кадровую конкуренцию на рынке труда. Работодатели привлекают профессиональные кадры повышением уровня заработной платы. Среднемесячная зарплата ростовчан за семь месяцев текущего года выросла на 16,5%, достигнув отметки в 55,7 тыс. рублей. В общегородском банке 11 тыс. вакансий, из них более половины по рабочим профессиям", - отметил Логвиненко.

Как отметил глава городской администрации, сегодня предприятия испытывают нехватку как квалифицированных кадров рабочих профессий, так и специалистов с высшим техническим образованием. В решении этого вопроса активно участвуют вузы, которые взаимодействуют с крупными предприятиями Ростова.

Также, по словам Логвиненко, система ранней профориентации в Ростове-на-Дону внедрена в детских садах, а в школах проводится индивидуальная работа с ребятами, желающими работать, в том числе по рабочим специальностям.

Как было отмечено на заседании, в период летних каникул около 300 работодателей организовали рабочие места для подростков.

За активную работу в этом направлении Алексей Логвиненко вручил заслуженные награды представителям бизнес-сообщества.