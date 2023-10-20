Евгений Матушкин сообщил, что Тамбовская областная Дума выпустит сборник о СВО

Конкурсная комиссия уже определила авторов, чьи произведения войдут в книгу, отметил председатель Тамбовской областной Думы

ТАСС, 20 октября. Тамбовская областная Дума при поддержке Тамбовского отделения Союза писателей России планирует выпустить книгу, посвященную мужеству участников специальной военной операции. В апреле этого года был объявлен конкурс литературных произведений, прославляющих подвиг и героизм участников специальной военной операции, защитников жителей Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

"С февраля 2022 года наша страна борется с проявлениями нацизма, отстаивает гуманистические и общечеловеческие ценности. Наши военнослужащие, наши ребята защищают интересы России, демонстрируя, как и их отцы, деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, беспримерную доблесть и любовь к Родине. Много достойных сынов нашего Отечества, принимающие участие в специальной военной операции, в том числе и из Тамбовской области, проявили и проявляют себя настоящими героями", - подчеркивает председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин. По его словам, сборник под названием "Участникам специальной военной операции посвящается" планируется издать на личные средства депутатов регионального парламента.

"В книгу войдут произведения как признанных мастеров поэзии и прозы, так и любителей, которые по велению своей души отозвались творчеством на происходящие события. Нашей целью не было выбрать произведения, исключительно соответствующие всем литературным канонам. Главным критерием конкурсного отбора рассказов и стихов были их искренность и душевность, задевающие за живое и отзывающиеся глубоко в сердце строки, в которых есть место и гордости за свое Отечество, и боли от неизбежных потерь", - отмечает Евгений Матушкин, член конкурсной комиссии.

Поступило более 150 произведений от авторов, которые проживают в различных регионах нашей страны. Членами конкурсной комиссии рассмотрена каждая представленная работа.

"Безусловно, нам хотелось бы опубликовать все поступившие произведения. Они все этого достойны. Но, к сожалению, формат книги небольшой, поэтому пришлось выбирать. Но мы постарались включить в сборник как можно больше произведений", - подчеркивает Матушкин.

В сборник войдут произведения профессиональных писателей и авторов-любителей: Андрея Четырина, Надежды Башмаковой, Владимира Халтурина, Елены Капраловой, Анастасии Копыловой, Руслана Пивоварова, Аллы Станишевской, Николая Шмырева, Евгения Харитонова, Андрея Краснянского, Алевтины Лыгиной, Андрея Новикова, Нино Сабанадзе.

"Нам очень хочется, чтобы защитники России, открыв эту книгу, почувствовали незримую поддержку людей, своих земляков, которые их любят и ждут дома. И чтобы еще больше наши герои укреплялись в вере, что дело, за которое они сражаются, правое, и что Победа обязательно будет за нами. Школьники, студенты, взрослые - я думаю, что читательская аудитория книги будет широка, ведь тема патриотизма и любви к Родине для нас, потомков поколения Победителей, глубоко близка и неисчерпаема. О своих Героях надо знать и помнить, об их подвигах надо рассказывать", - говорит председатель Тамбовской областной Думы.

В настоящее время ведется работа с издательством по разработке макета будущей книги.