Михаил Мурашко открыл врачебную амбулаторию в Кошехабльском районе Адыгеи

Амбулатория рассчитана на 49 посещений в смену, она будет обслуживать жителей шести населенных пунктов

ТАСС, 30 октября. В п. Дружба Кошехабльского района состоялось торжественное открытие врачебной амбулатории. Участие в церемонии приняли Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Объект построен в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение". На эти цели было направлено 36 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Общая площадь амбулатории - более 460 кв. м; в медучреждение закуплено и установлено необходимое медицинское оборудование, мебель.

Врачебная амбулатория рассчитана на 49 посещений в смену, она будет обслуживать жителей шести населенных пунктов: п. Дружба, п. Чехрак, х. Отрадный, х. Новоалексеевский, х. Дмитриевский, п. Плодопитомник, в которых суммарно проживают 2,3 тыс. человек.

В штат входят терапевт, педиатр, стоматолог, акушерка, средний медперсонал. Есть процедурный кабинет, палаты дневного стационара.

Михаил Мурашко и Мурат Кумпилов осмотрели новое медучреждение, побеседовали с персоналом и местными жителями.

Комментируя итоги посещения, Михаил Мурашко отметил комплексный подход региона к созданию новых медучреждений.

"В Адыгее все программные проекты реализуются в срок и в полном объеме. Ответственный подход в том числе к комплектованию кадров. Поэтому открывающаяся сегодня амбулатория укомплектована и средним медперсоналом, и врачами. Важной является и мобильность - сюда сразу же поставлен санитарный автомобиль. Закуплено оборудование с возможностью цифровой передачи данных о пациентах, результатов лабораторных исследований в централизованную систему. Также предусмотрено обеспечение лекарственными препаратами для удобства граждан", - сказал Министр здравоохранения РФ.