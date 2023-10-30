30 октября, 09:00
Новости регионов

На пресс-конференции обсудят День народного единства в Новосибирской области

Спикером выступит исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков

ТАСС, 30 октября. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция о программе празднования Дня народного единства в Новосибирской области.

Спикером пресс-конференции выступит исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, который расскажет, какие мероприятия приурочены к празднованию Дня народного единства в регионе в 2023 году.

Трансляция пресс-конференции доступна на странице анонса на сайте ТАСС и в группе пресс-центра ТАСС в соцсети ВКонтакте. Вопросы спикерам принимаются в чате пресс-центра в приложении WhatsApp. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация