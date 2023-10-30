В Сочи определили семь центров по привлечению "городских волонтеров" фестиваля молодежи

В фестивале примут участие 20 тыс. молодых людей, а также 1 тыс. подростков от 14 до 17 лет

ТАСС, 30 октября. Семь образовательных организаций Сочи получили статус центров по привлечению "городских волонтеров" Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет в России в 2024 году. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

"В Сочи подвели итоги конкурса на определение центров привлечения "городских волонтеров" Всемирного фестиваля молодежи - 2024. Среди них Университетский экономико-технологический колледж СГУ, Сочинский профессиональный техникум, Сочинский колледж поликультурного образования, Сочинский институт РУДН, Сочинский медицинский колледж, Академический колледж, Филиал РГСУ в городе Сочи", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по результатам деятельности центров будет проведена работа не только по набору и отбору городских волонтеров, но и большая информационная кампания по повышению информированности учащихся образовательных организаций и жителей Сочи. Как отметил начальник управления молодежной политики администрации города Сергей Черемшанов, по поручению главы города Алексея Копайгородского на курорте ведется большая работа по популяризации волонтерской деятельности среди населения разных возрастов. "Сочинские волонтеры традиционно помогают в проведении крупных международных мероприятий. В состав команды войдут студенты, волонтеры "серебряного" возраста и активисты волонтерского движения Сочи", - отметил он.

С 20 февраля по 12 марта 2024 года 150 "городских волонтеров" Всемирного фестиваля молодежи будут задействованы в различной работе, в том числе во встречах и проводах делегаций участников форума на вокзалах и в аэропорту Сочи.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в соответствии с указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. Региональная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет с 10 по 17 марта 2024 года, участники посетят 30 городов России. В фестивале примут участие 20 тыс. молодых людей, включая 10 тыс. иностранцев, а также 1 тыс. подростков от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа.

Возрастная категория: 12+.