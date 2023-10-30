Матушкин сообщил, что депутаты Тамбовской областной Думы приняли блок важных законов

Обсуждение прошло на октябрьском заседании областной Думы

ТАСС, 30 октября. На октябрьском заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли закон, предусматривающий установление инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций. Евгений Матушкин отметил, что с такой инициативой выступил Глава Тамбовской области Максим Борисович Егоров.

"Депутаты поддержали принятие этого закона. Инвестиционный налоговый вычет смогут получать предприятия, которые помогают на безвозмездной основе организациям среднего профессионального образования. Что считается помощью? Это передача имущества или денежных средств, что расширяет материально-техническую поддержку техникумов или колледжей, занимающихся подготовкой востребованных рабочих кадров и специалистов среднего звена, а также привлекает предприятия к процессам подготовки по востребованным направлениям среднего профессионального образования", - сказал Евгений Матушкин.

Также, рассказал Евгений Матушкин, внесены изменения в наименования двух источников формирования Дорожного фонда Тамбовской области, касающихся штрафов за нарушение правил дорожного движения "большегрузами". Причем, если порядок зачисления этих штрафов в размере 100% в региональные бюджеты с 2020 года носил временный характер и действовал только до 1 января 2024 года, то теперь в Бюджетном кодексе РФ эта норма закреплена на постоянной основе. По словам Евгения Матушкина, поступление в бюджеты регионов средств от штрафов позволит обеспечить установку и эксплуатацию автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на региональных дорогах, а также обеспечит поддержание дорог в нормативном состоянии, что будет способствовать повышению безопасности дорожного движения.

Развитие мер социальной поддержки медицинских работников - одна из приоритетных задач в регионе, отмечает Евгений Матушкин. На заседании был принят закон о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн рублей отдельным категориям медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование, трудоустроившихся в областные государственные медицинские организации, расположенные в городах с численностью населения свыше 50 тыс. человек.

"Теперь выплата распространяется не только на участковых терапевтов и педиатров, но и на "узких" специалистов. Это более 20 медицинских специальностей, среди которых - кардиолог, хирург, онколог, невролог, инфекционист. Мы надеемся, что таким образом увеличится количество врачебного персонала и решится вопрос кадрового дефицита в больницах, поликлиниках", - комментирует Евгений Матушкин.

Также в Тамбовской области предлагают наказывать злостных нарушителей тишины. С 2003 года в регионе установлена административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан. Но органы внутренних дел часто фиксируют факты нарушения одними и теми же лицами повторно. УМВД России по Тамбовской области выступило с законодательной инициативой установить административную ответственность за деяние, совершенное повторно в течение года.

"Депутаты Тамбовской областной Думы одобрили законопроект в первом чтении. Законопроектом предлагается установить административную ответственность за повторное совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время. За то же деяние, совершенное повторно в течение года, законопроект предлагает наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц - от пяти тыс. до десяти тыс. рублей; на юридических лиц - от двадцати тыс. до тридцати тыс. рублей", - рассказывает Евгений Матушкин.

Стоит отметить, что административная ответственность за повторное совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, установлена в Саратовской, Ульяновской, Тульской и Волгоградской областях.