Парламент Кубани и Нарсовет ДНР подпишут соглашение о сотрудничестве

Документ нацелен на закрепление межпарламентского взаимодействия двух субъектов России

ТАСС, 31 октября. Проект соглашения о межпарламентском взаимодействии между Заксобрание Краснодарского края и Народным Советом ДНР приняли депутаты регионального парламента в четверг в ходе очередного пленарного заседания.

"Кубань и ДНР связывают давние и прочные отношения. Мы поддерживали стремление региона к самоопределению, к воссоединению со своей исторической Родиной. Оказывали региону моральную и материальную поддержку, направляя туда гуманитарную помощь. Депутатам наших парламентов есть что обсуждать сообща, обмен опытом в области законотворческой деятельности даст только положительные результаты. В экономике и социальной сфере у нас много общего. И отдельные положения кубанского законодательства вполне могут найти эффективное применение на земле Донбасса. Также и наработки коллег из ДНР могут оказаться востребованными в наших условиях", - заключил Юрий Бурлачко.

Документ представил председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань. Он уточнил, что соглашение нацелено на закрепление межпарламентского взаимодействия двух субъектов РФ. Установление межпарламентского взаимодействия между территориями станет очередным закономерным шагом в процессе интеграции новых регионов в общественно-политическую и хозэкономическую системы РФ. Из числа новых субъектов России - Народный Совет ДНР стал первым, с кем кубанские депутаты намерены сотрудничать на постоянной основе.

В общей сложности Законодательным собрание заключено порядка 40 соглашений о сотрудничестве с законодательными и иными органами власти, общественными организациями не только российских регионов, но и стран СНГ.