Власти намерены компенсировать аграриям Кубани затраты на покупку виноградных саженцев

Предусматриваемые законом меры позволят кубанским виноградарству и виноделию быть конкурентоспособными на местном и общероссийском рынках сельхозпродукции

ТАСС, 31 октября. Фермерам Кубани намерены выделить субсидии на закупку посадочного материала виноградной лозы отечественного производства. Соответствующие поправки в краевой закон о развитии виноградарства и виноделия приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на очередном пленарном заседании в первом чтении.

"В краевом законе, в частности, предлагается уточнить одну из форм финансовой поддержки виноградарей. Теперь, помимо компенсации им расходов на закладку плантаций и уход за насаждениями, предусматривается и субсидирование трат на посадочный материал виноградной лозы отечественного производства", - заявил председатель аграрного комитета ЗСК Сергей Орленко.

Уточняется, что данная мера особенно важна в условиях необходимости обеспечения отраслевиков достаточным количеством собственных саженцев винограда и сокращения объемов иностранного посадочного материала. Федеральный закон о виноградарстве и виноделии был принят в декабре 2019 года и вступил в силу в июне 2020 года. Он стал первым базовым нормативным документом для отрасли, где закреплены технологические правила производства, требования к сырью, материалам, к учету и использованию виноградопригодных земель.

По словам руководителя регионального парламента Юрия Бурлачко, предусматриваемые законом меры позволят кубанским виноградарству и виноделию быть конкурентоспособными на местном и общероссийском рынках сельхозпродукции. "Кубань является субъектом, который может производить вина высоких потребительских стандартов. Спрос на виноград как столовых, так и технических сортов достаточно высок, и отрасль имеет все предпосылки к дальнейшему росту и развитию. Поэтому ей уделяется повышенное внимание на всех уровнях", - сказал Юрий Бурлачко.

На поддержку винодельческой отрасли Кубани в 2023 году был направлен 1 млрд рублей. Данные средства призваны компенсировать затраты при посадке лозы, уходные работы и покупку оборудования для винодельческой промышленности. Площадь виноградников Краснодарского края составляет около 30 тыс. га, это треть от всех площадей виноградников в стране. В общей сложности производством винной продукции на Кубани занимаются более 90 организаций и крестьянско-фермерских хозяйств