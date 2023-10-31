Студенты из Томска изобрели светодиодный излучатель повышенной надежности

Руководитель проекта ГПО, завкафедрой РЭТЭМ Василий Туев отметил, что большое значение в успехе проекта имеет введение в программу учебной практики студентов кафедры РЭТЭМ элементов патентных исследований

ТАСС, 31 октября. Студенты третьего курса и аспирант Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) изобрели и запатентовали излучающий модуль для светодиодной лампы, позволяющий повысить ее надежность и срок службы. Об этом сообщила пресс-служба университета.

"Аспирант Александр Ермолаев, студенты Илья Кузнецов и Савелий Афанасенко под руководством преподавателей кафедры радиоэлектронных технологий и экологического мониторинга (РЭТЭМ) запатентовали новую конструкцию светодиодного светоизлучающего модуля для светодиодной лампы с повышенной надежностью и увеличенным сроком службы", - говорится в сообщении.

Студенты направления "Конструирование и технология электронных средств" кафедры РЭТЭМ Кузнецов и Афанасенко работали над модулем "Светодиодная лента для лампы" в рамках реализуемого в вузе формата ГПО (групповое проектное обучение). Модуль, созданный в ходе работы над проектом "Разработка технологии получения высокотеплопроводящих покрытий", предназначен для использования в лампе с несколькими излучающими модулями, расположенными в виде объемной конструкции и излучающей свет во всех направлениях.

В пресс-службе поясняют, что срок службы полупроводникового кристалла, светящегося в светодиодных лампах, снижается со 100 тыс. до 15-30 тыс. часов из-за того, что при установке в колбу лампы его покрывают слоем люминофора, который повышает температуру кристалла. Разработчикам удалось решить эту проблему и понизить температуру кристалла на 15 градусов, при этом каждый градус снижение температуры увеличивает срок службы лампы на 1 тыс. часов.

"Сначала ребята смоделировали это устройство в среде теплового анализа и рассчитали зависимость параметров устройства от технологических значений. Когда мы посмотрели на результаты исследования, обнаружили неочевидный факт, и когда он был зафиксирован экспериментальным путем, стало понятно, как его применить в практической разработке", - рассказал руководитель проекта ГПО, завкафедрой РЭТЭМ Василий Туев, его цитирует пресс-служба.

Модуль имеет высокую технологичность, что позволяет внедрять его на промышленных предприятиях, подчеркнул Туев. Он отметил, что большое значение в успехе проекта имеет введение в программу учебной практики студентов кафедры РЭТЭМ элементов патентных исследований. "В сочетании с реальной тематикой группового проектного обучения это позволяет студентам более свободно ориентироваться в поле изобретательских задач и защищать свои разработки на уровне патентов", - сказал Туев.