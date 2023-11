В томском СибГМУ открылась лаборатория превентивного программирования здоровья

На базе лаборатории реализуются проекты "Превенториум" (веб-курс), "Здоровая школа", "Здоровый малыш", "Квантум здоровья" и другие

ТАСС, 1 ноября. Научно-образовательная лаборатория превентивного программирования здоровья открылась в Сибирском государственном медицинском университете (СибГМУ, Томск). Об этом сообщила пресс-служба вуза.

"На базе кафедры педиатрии с курсом эндокринологии СибГМУ создана кафедральная научно-образовательная лаборатория превентивного программирования здоровья. Ее деятельность направлена на создание системы программирования здоровья для профилактики и борьбы с хроническими неинфекционными заболеваниями (ХНИЗ) по модели персонифицированной медицины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лаборатория позволит реализовать задачи стратегического проекта "Прецизионная медицина" программы развития "Приоритет 2030". Проект создания лаборатории вошел в 2023 году в число победителей внутриуниверситетского конкурса на создание лабораторий мирового уровня и кафедральных научно-образовательных лабораторий SibMed.Lab в рамках программы развития "Приоритет 2030".

"Переход к персонализированной медицине - это один из важных отраслевых вызовов. Новая лаборатория является, с одной стороны, точкой опережающей подготовки научно-педагогических и медицинских кадров. С другой стороны, это наш шаг к глобальному решению отраслевой задачи и повышению качества жизни и здоровья населения", - сказал ректор СибГМУ Евгений Куликов, его цитирует пресс-служба.

В лаборатории будет проводиться апробация и адаптация лучших мировых практик в управлении ХНИЗ, разрабатываться программы персонифицированной физической реабилитации с использованием искусственного интеллекта и цифровых решений. Лаборатория оснащена современным оборудованием: кардиореспираторной системой и дефибриллятором, диагностической системой для оценки метаболизма, анализатором композиционного состава тела, системами для непрерывного и флэш-мониторинга гликемии.

На базе лаборатории создан программный модуль для классификации весовой категории человека на основе модели нейронной сети и разработана платформа коммуникации клиентов и специалистов в области здоровья, что позволило повысить эффективность мониторинга пациентов с хронической патологией. Реализуются проекты "Превенториум" (веб-курс), "Здоровая школа", "Здоровый малыш", "Квантум здоровья", Holidays dishes of the World: How to Stay Healthy? и другие, сообщает пресс-служба.