Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин встретился с участником СВО

На свою малую родину Андрей Сапрыкин приехал в отпуск после ранения

ТАСС, 1 ноября. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин встретился с членом Общественного Совета при Тамбовской областной Думе, участником СВО Андреем Сапрыкиным. В ноябре 2022 года он стал добровольцем. В послужном списке командира одного из добровольческих подразделений - Херсонская область, Луганско-Донецкое направление, Шебекинский район в Белгородской области, а теперь одно из южных направлений фронта. Больше 10 человек под его командованием - тамбовчане. На свою малую родину он приехал в отпуск после ранения. Но там, на фронте, от госпитализации отказался. Говорит, не мог бросить своих боевых товарищей. Лечился в военно-полевых условиях. Лишь после выполнения боевой задачи позволил себе заняться своим здоровьем.

"Рад вас видеть в добром здравии и в хорошем настроении! Отрадно, что такие люди - смелые, волевые, мужественные - входят в Общественный совет при нашем региональном парламенте и являются примером доблестного служения Родине", - сказал Евгений Матушкин.

Андрей Сапрыкин удостоен медали "За храбрость" и ордена Мужества. Ранее он принимал участие в боевых действиях в Чечне, в локальных вооруженных конфликтах. Его дед в годы Великой Отечественной войны был разведчиком. Отец служил в одном из подразделений Министерства обороны СССР. Сын - действующий военнослужащий, имеет правительственные награды.

Андрей Сапрыкин поблагодарил председателя областной Думы, а в его лице и всех депутатов регионального парламента, за помощь, которую они оказывают. Стоит сказать, что депутаты во главе с Евгением Матушкиным ежемесячно собирают средства на помощь российским воинам.

"Помогали нашим ребятам и будем помогать. Каждый месяц мы собираем средства для гуманитарной помощи, для приобретения того, в чем у бойцов возникает потребность. В сентябре в составе делегации я посетил наш подшефный Краснознамённый 744 Центр связи Черноморского флота России в Севастополе. Военнослужащим была передана помощь от депутатов нашего законодательного собрания. И подобную поддержку мы и дальше будем оказывать нашим бойцам", - подчеркнул Евгений Матушкин.

Мастер спорта, председатель Федерации практической стрельбы в Тамбовской области, член сборной России - регалий у Андрея Сапрыкина много. Сейчас, говорит, его долг - быть там, где он больше всего нужен.

"Нам есть, что отстаивать. Это все бойцы понимают. У большинства дед воевал, отец воевал. Мы боремся за нашу страну, за ее интересы, за ее граждан, за будущее России. У всех нас общая цель. Все сконцентрированы на своем. Тыл сконцентрирован на том, чтобы помогать бойцам, а бойцы понимают, что есть боевая задача, которую надо решать", - отметил Андрей Сапрыкин.

Сейчас боец уже восстановился и скоро снова отправится на защиту Родины.

Евгений Матушкин попросил его передать воинам слова поддержки. Всех их ждут дома живыми и невредимыми и только с победой.

"Все мы понимаем, какую важную задачу они сейчас выполняют. Выбор Андрея Викторовича заслуживает огромного уважения. Возможно, кто-то, как и Андрей Сапрыкин, тоже захочет встать в ряды защитников Родины. Желающие отстаивать интересы и независимость своей страны могут заключить контракт с Министерством обороны или стать добровольцами. Страна нуждается в решительных храбрых защитниках, потому что цели важнее, чем победить, сейчас нет", - подчеркивает Евгений Матушкин.