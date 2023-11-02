На форуме "Золотая долина" представили проект Института медицины и психологии НГУ

В учебно-научном центре создадут новые лаборатории, где будут проводиться исследования в области молекулярной вирусологии, медицинской химии, нейронаук, клеточных технологий и других перспективных направлений медицины

​​​​ТАСС, 2 ноября. Учебно-научный центр Института медицины и психологии (ИМП) является одним из объектов нового кампуса Новосибирского государственного университета, возводимого в рамках национального проекта "Наука и университеты". Его строительство позволит готовить кадры по специальности "фармацевтика", а также проводить исследования по созданию новых лекарств и медицинских технологий. Об этом участникам форума "Золотая Долина" рассказал директор ИМП НГУ, профессор Андрей Покровский.

В 2003 году НГУ стал третьим в стране классическим университетом, где после многолетнего перерыва открылся медицинский факультет. Преимуществом классических университетов перед специализированными медицинскими вузами является наличие квалифицированных преподавателей дисциплин, без которых сложно представить развитие современной медицины - генетики, молекулярной биологии, химии, физики, информатики. "И на сегодня наши выпускники завоевали достойную репутацию как в стране, так и за рубежом, при распределении за ними выстраиваются очереди", - отметил Андрей Покровский.

Высокий уровень подготовки достигается, в том числе, увеличенным объемом преподавания упомянутых выше дисциплин и тем, что все студенты в ходе обучения выполняют квалификационную научно-исследовательскую работу.

Но все эти годы одной из главных проблем для медицинского факультета было отсутствие помещений для проведения практикумов - обязательной составляющей подготовки будущего врача. Поэтому приходится арендовать помещения в разных научных институтах СО РАН, что существенно осложняет учебный процесс и ограничивает возможности для развития этого направления.

Решением проблемы и станет открытие специального Учебно-научного центра Института медицины и психологии в составе второй очереди объектов нового кампуса мирового уровня НГУ. "С его введением в строй, мы планируем открыть обучение по двум новым специальностям. Первое - фармацевтика, поскольку сейчас стоит задача развития этой отрасли, развертывания выпуска широкого спектра отечественных лекарств и отсюда возникает высокая потребность в таких специалистах. Второе направление - медицинская кибернетика, где будет вестись подготовка специалистов в области цифровой медицины", - подчеркнул Покровский.

Кроме того, в центре будет создан ряд новых лабораторий, где будут проводиться исследования в области молекулярной вирусологии, медицинской химии, нейронаук, клеточных технологий и других перспективных направлений медицины. "За этими технологиями будущее и очень важно, что они станут частью общей научно-исследовательской работы университета", - подытожил ученый.