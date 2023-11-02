На развитие спорта в Ульяновской области дополнительно направят 90 млн рублей

Основную часть средств потратят на строительство спортивных объектов в селах

ТАСС, 2 ноября. Заксобрание Ульяновской области дополнительно направит на развитие спорта в регионе 90 млн рублей, основная часть средств будет потрачена на строительство спортивных объектов в селах. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного парламента.

"На 90 млн рублей увеличится спортивный бюджет. Часть средств передадут на строительство спортивных объектов в селах Большой Чирклей Николаевского района и Тетюшское Ульяновского района, а также ФОКа [физкультурно-оздоровительного комплекса] в рабочем поселке Кузоватово", - отмечается в сообщении.

Еще около 67 млн рублей дополнительно будут направлены на социальные выплаты, в том числе на ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет и адресную материальную помощь. В числе ее получателей инвалиды боевых действий, родственники участников специальной военной операции и погибших военнослужащих. Еще около 4,6 млн выделят на завершение строительства и оснащение нового корпуса в доме-интернате для престарелых и инвалидов в селе Водорацк Барышского района.

Депутаты обратили внимание профильных министров на необходимость своевременной и полной выплаты заработной платы бюджетникам. На особом контроле будет соблюдение сроков ремонта объектов социальной сферы и оценка их качества.