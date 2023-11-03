Ульяновские депутаты порекомендовали в 2024 году выделить еще 221 млн рублей на экологию

Председатель комитета по природопользованию и охране окружающей среды Вячеслав Ковель отметил, что общая потребность в средствах еще выше

ТАСС, 3 ноября. Члены комитета по природопользованию и охране окружающей среды Заксобрания Ульяновской области по итогам заседания рекомендовали правительству региона дополнительно заложить 221 млн рублей на реализацию госпрограммы по охране окружающей среды. Об этом говорится в сообщении, распространенном областным парламентом.

"Комитет направил проект закона "Об областном бюджете Ульяновской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" на доработку. Региональному правительству рекомендовано выделить из областного бюджета в 2024 году дополнительно 221 млн рублей на реализацию госпрограммы "Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов в Ульяновской области", - отмечается в сообщении.

Председатель комитета Вячеслав Ковель отметил, что общая потребность в средствах еще выше. "Они необходимы на водные объекты, обустройство родников, организацию экологического мониторинга и на многое другое. Мы рассчитываем, что совместно с региональным правительством при рассмотрении проекта областного бюджета на 2024 год решения по финансированию будут найдены", - приводятся слова председателя в сообщении.

На заседании комитета депутаты обсудили реализацию национального проекта "Экология" на территории Ульяновской области, а также заслушали информацию министерства финансов и министерства природных ресурсов и экологии региона о подготовке бюджета на 2024 год к первому чтению. Кроме того, были рассмотрены вопросы сохранения лесов, водоемов, несанкционированных свалок, рекультивации полигона твердых коммунальных отходов.