Евгений Матушкин поддержал акцию по изготовлению маскировочных сетей

Изготовленные в рамках акции сети отправят российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО

ТАСС, 7 ноября. В День народного единства депутаты и работники аппарата Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным присоединились к акции по плетению маскировочных сетей, которая прошла на базе спортивно-тренировочного центра "Тамбов". Старт акции дал Глава региона Максим Борисович Егоров. Помочь российским воинам пришли сотрудники Правительства региона, аппарата областной Думы, федеральных органов власти, представители общественных организаций, студенты, волонтеры. Всем присутствующим волонтеры объяснили технику плетения сетей. Работа кипела в течение нескольких часов. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин поблагодарил своих коллег за поддержку акции.

"Отрадно, что такое большое количество людей захотели поддержать наших ребят, которые сейчас отстаивают независимость России в специальной военной операции. Плетение сетей - дело не сложное, нужно лишь приноровиться. Хочу поблагодарить всех своих коллег за то, что не остались в стороне от этого святого дела", - отметил Евгений Матушкин.

По словам Евгения Матушкина, День народного единства - это праздник, объединяющий всех россиян, символизирующий мощь и силу нашего государства, его многовековые традиции и страницы героической истории.

"Каждый из нас хочет видеть свою страну сплоченной и крепкой. Единение народа способствует преумножению ее культурно-исторических богатств, сохранению духовно-нравственных ценностей, укреплению ее позиций на международном поле. Своим созидательным трудом каждый из нас стремится принести пользу Отечеству, внести вклад в его процветание и развитие. Сегодня этот праздник приобретает особое звучание, ведь наша страна снова борется с проявлениями нацизма, и единство мнений и позиций в этом вопросе имеет первостепенное значение для нашей Победы", - говорит Евгений Матушкин.

Все изготовленные в рамках акции сети будут отправлены российским военнослужащим, находящимся в зоне СВО.

Стоит сказать, что о важности сплоченности и единства жителей России, а также о поддержке на законодательном уровне участников специальной военной операции и членов их семей Евгений Матушкин рассказал в интервью в программе "Депутат крупным планом". Видеоинтервью можно посмотреть на сайте Тамбовской областной Думы.