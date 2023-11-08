Уфимский университет развивает тренд на экотерритории в масштабах страны

Исследователи внедряют свои разработки на территориях Глобального геопарка ЮНЕСКО "Янган-Тау" и стремящегося геопарка "Торатау"

ТАСС, 8 ноября. Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) реализует направление "ESG (экология, социальная политика и корпоративное управление) - модели роста новых экотерриторий" на примере экотерриторий и предприятий Республики Башкортостан. Об этом в среду сообщила пресс-служба института, добавив, что проектные работы проводятся в рамках госпрограммы "Приоритет-2030".

"Мы выполняем разносторонние задачи: параметризируем экологичность коммуникативного пространства полиэтнического региона, каковым является Башкортостан. Нами разработана новая методика инвентаризации объектов геологического наследия как инструмента управления геопарками, на которых изначально мы и были сфокусированы", - пояснила руководитель проекта "ESG-модели роста новых экотерриторий" Рената Лукманова, ее слова приводятся в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, междисциплинарный коллектив УУНиТ работает в двух основных направлениях: с экотерриториями и предприятиями. В частности, в рамках работы с предприятиями ученые разработали экспериментальную электрофлотационную установку для выделения белка из куриного помета, а также получили экологичные материалы из растительных и органических отходов в рамках производства замкнутого цикла.

На данный момент исследователи внедряют свои разработки на территориях Глобального геопарка ЮНЕСКО "Янган-Тау" и стремящегося геопарка "Торатау", отметили в сообщении, пояснив, что в геопарке "Торатау" ученые создают два всесезонных маршрута научно-популярного туризма с элементами дополненной реальности и конструктором географической информационной системы. Также, здесь разработана и внедрена автоматизированная система "Учет заявлений охотников" и веб-приложение "Интерактивная карта Историческое наследие Республики Башкортостан".

Кроме того, в этом году научная группа университета в сотрудничестве с геопарком "Торатау" и Институтом геологии УФИЦ РАН разработала досье на включение шиханов Торатау, Юрактау и Куштау в основной список всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

"Уфимский университет занимает 100% доли рынка проектирования геопарков региона и сотрудничает в этом отношении с некоторыми странами СНГ, а также 32% - проектирования и сопровождения особо охраняемых природных территорий в регионе. В этом году нашими совместными усилиями для Государственной Думы подготовлен свод рекомендаций для создания ФЗ "О геопарках", - пояснил директор Глобального геопарка ЮНЕСКО Айрат Галиев, его цитирует пресс-служба.