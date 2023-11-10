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В Казани 10 ноября состоялось вручение международной премии имени А.Н. Туполева

Премию вручили академику РАН Андрею Рудскому за выдающийся вклад в области инженерных наук

ТАСС, 10 ноября. Ректору Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академику РАН Андрею Рудскому 10 ноября в Казани вручили международную премию имени А.Н. Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Академии наук Республики Татарстан.

"Указом Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова международная премия имени А.Н. Туполева 2023 года присуждена Рудскому А.И. за цикл работ в области разработки и исследования широкого класса конструкционных материалов, включающих металл-углеродные композиционные материалы, интерметаллидные и композиционные порошковые материалы для аддитивных и гибридных технологий", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, вручение премии, посвящение в почетные профессора Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ-КАИ), а также публичная лекция лауреата на тему: "Глобально -конкурентоспособные технологии, изделия и материалы - ответ на современные вызовы" прошли на расширенном заседании ученого совета КНИТУ-КАИ, приуроченного ко дню рождения А.Н. Туполева.

Международная премия имени А.Н. Туполева учреждена в 2014 году, отметили в сообщении, добавив, что она присуждается один раз в два года. Лауреатами премии являются яркие представители авиационного комплекса России. 

© Информационное агентство ТАСС
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