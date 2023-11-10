Сельхозбюджет Ульяновской области может вырасти на 1,2 млрд рублей в 2024 году

Дополнительные средства направят на развитие животноводства, экономически значимые программы, лизинговые платежи за приобретенную сельхозтехнику, развитие садоводства, поддержку потребительских обществ и на мероприятия по мелиорации

ТАСС, 10 ноября. Финансирование сельского хозяйства и агропроизводства в Ульяновской области может вырасти на 1,2 млрд рублей в 2024 году. Представители министерств и губернатор уже рассмотрели рекомендации депутатов по увеличению бюджета в этом направлении, сообщила пресс-служба законодательного собрания региона.

"Губернатор Ульяновской области, министерство АПК и развития сельских территорий, министерство финансов детально рассмотрели рекомендации депутатов по необходимости дофинанасирования в 2024 году критически важных направлений агропроизводства на сумму 1,2 млрд рублей.[...] Понимание по общему финансированию агропромышленного комплекса региона будет сформировано после принятия окончательного варианта федерального бюджета на 2024 год", - отмечено в сообщении.

В тексте указано, что дополнительные средства направят на развитие животноводства - 315 млн рублей, экономически значимые программы, такие как приобретение техники, стройматериалов и другие - более 500 млн рублей, лизинговые платежи за приобретенную сельхозтехнику - около 250 млн рублей. Также средства будут выделяться на развитие садоводства, поддержку потребительских обществ и на мероприятия по мелиорации.