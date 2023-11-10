В Ульяновской области планируют увеличить финансирование муниципалитетов в 2024 году

Увеличение тарифов на электроэнергию, воду и теплоснабжение с 1 января 2024 года потребует дополнительных расходов из местных бюджетов на содержание муниципальных учреждений

ТАСС, 10 ноября. Финансовую поддержку муниципалитетов планируют увеличить в Ульяновской области в 2024 году. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба законодательного собрания региона по итогам заседания, на котором было принято соответствующее решение.

"Вопрос увеличения бюджетирования муниципалитетов обсуждался на прошедшем 9 ноября заседании комитета законодательного собрания области по бюджету, экономической политике и развитию предпринимательства. По итогам заседания депутаты приняли решение поддержать законопроект с учетом рекомендаций комитетов и включить его в повестку дня следующего заседания", - говорится в сообщении.

Увеличение тарифов на электроэнергию, воду и теплоснабжение с 1 января 2024 года потребует дополнительных расходов из местных бюджетов на содержание муниципальных учреждений, пояснили в сообщении, добавив, что на данный момент у многих районов области затраты на выполнение прямых обязательств и полномочий превышают объем поступающих доходов, поэтому им крайне необходима финансовая помощь.

В свою очередь, председатель комитета по бюджету, экономической политике и развитию предпринимательства области Мария Шпак отметила, что дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, несмотря на их увеличение в 2024 году на 20%, в настоящее время позволяют сельским районам закрывать лишь первоочередные потребности.

"Мы понимаем актуальность задач, которые местные власти не могут решать, привлекая внебюджетные источники. Поэтому нужно думать о том, как обеспечить пополнение областной казны, чтобы увеличить объем государственной поддержки муниципалитетов. В свою очередь, они и сами должны искать источники дополнительных доходов и работать над повышением эффективности использования имущественного комплекса", - добавила Шпак, ее слова приводятся в сообщении.

Кроме того, в рамках заседания, депутаты обсудили реализацию наказов граждан, посещаемость региональных и муниципальных учреждений культуры владельцами "Пушкинских карт", а также подняли вопрос о дополнительном направлении 1,2 млрд рублей на развитие сельского хозяйства и изыскании 220 млн рублей сверх запланированного на реализацию госпрограммы "Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области", добавили в пресс-службе.