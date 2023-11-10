10 ноября, 13:26
Новости регионов

В Ульяновской области планируют увеличить финансирование муниципалитетов в 2024 году

Увеличение тарифов на электроэнергию, воду и теплоснабжение с 1 января 2024 года потребует дополнительных расходов из местных бюджетов на содержание муниципальных учреждений

ТАСС, 10 ноября. Финансовую поддержку муниципалитетов планируют увеличить в Ульяновской области в 2024 году. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба законодательного собрания региона по итогам заседания, на котором было принято соответствующее решение.

"Вопрос увеличения бюджетирования муниципалитетов обсуждался на прошедшем 9 ноября заседании комитета законодательного собрания области по бюджету, экономической политике и развитию предпринимательства. По итогам заседания депутаты приняли решение поддержать законопроект с учетом рекомендаций комитетов и включить его в повестку дня следующего заседания", - говорится в сообщении.

Увеличение тарифов на электроэнергию, воду и теплоснабжение с 1 января 2024 года потребует дополнительных расходов из местных бюджетов на содержание муниципальных учреждений, пояснили в сообщении, добавив, что на данный момент у многих районов области затраты на выполнение прямых обязательств и полномочий превышают объем поступающих доходов, поэтому им крайне необходима финансовая помощь.

В свою очередь, председатель комитета по бюджету, экономической политике и развитию предпринимательства области Мария Шпак отметила, что дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, несмотря на их увеличение в 2024 году на 20%, в настоящее время позволяют сельским районам закрывать лишь первоочередные потребности.

"Мы понимаем актуальность задач, которые местные власти не могут решать, привлекая внебюджетные источники. Поэтому нужно думать о том, как обеспечить пополнение областной казны, чтобы увеличить объем государственной поддержки муниципалитетов. В свою очередь, они и сами должны искать источники дополнительных доходов и работать над повышением эффективности использования имущественного комплекса", - добавила Шпак, ее слова приводятся в сообщении.

Кроме того, в рамках заседания, депутаты обсудили реализацию наказов граждан, посещаемость региональных и муниципальных учреждений культуры владельцами "Пушкинских карт", а также подняли вопрос о дополнительном направлении 1,2 млрд рублей на развитие сельского хозяйства и изыскании 220 млн рублей сверх запланированного на реализацию госпрограммы "Охрана окружающей среды и восстановление природных ресурсов Ульяновской области", добавили в пресс-службе. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация