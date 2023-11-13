13 ноября, 14:53
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Проект бюджета Ульяновской области на 2024 год поддержали все фракции парламента

На заседании заксобрания ранее утвердили проект бюджета-2024 с доходами в 86,6 млрд рублей и расходами более чем в 88,1 млрд рублей

ТАСС, 13 ноября. Все политические фракции законодательного собрания Ульяновской области поддержали в первом чтении проект закона о региональном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Об этом сообщила пресс-служба заксобрания.

"13 ноября в ходе рассмотрения законопроекта о бюджете Ульяновской области на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов в поддержку проекта закона выступили все парламентские фракции. В результате документ был принят единогласно", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в среду на заседании заксобрания проект бюджета-2024 утвержден с доходами в 86,6 млрд рублей и расходами более чем в 88,1 млрд рублей.

Первый вице-спикер, глава фракции "Единая Россия" Владимир Камеко отметил, что бюджет полностью обеспечивает социальные потребности и увеличивает траты на ЖКХ.  "С минфином мы договорились, что между первым и вторым чтениями будут выделены дополнительные средства на АПК, потребности в сфере природопользования, эта сумма составляет около 2,5 млрд. Те госпрограммы, которые реализуются на сегодняшний день и будут работать в 2024 году, получили полное отражение в бюджете", - отметил он.

Вице-спикер и глава фракции КПРФ Рамиль Хакимов отметил, что бюджет принимается в непростых условиях. "Многие иностранные предприятия ушли, но губернатор с правительством делают много для того, чтобы компенсировать потери. Подтверждение тому - увеличение бюджета на 9 млрд рублей по отношению к первоначальному плану 2023 года. Также положительные стороны бюджета - увеличение налога на НДФЛ, на прибыль организаций", - сказал он, отметив, что у фракции есть вопросы к снижению акцизов на пиво.

"Из положительных моментов отмечу социальную направленность: в бюджете предусмотрены средства на все социальные нужды, в частности, заложена выплата заработной платы работникам бюджетной сферы на все 12 месяцев. Видим стремление правительства к увеличению бюджета, готовность идти навстречу пожеланиям депутатского корпуса и фракций", - сказал глава фракции "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Андрей Седов, назвавший минусом бюджета только его малый объем, которого "не на все хватает".

Глава фракции ЛДПР Дмитрий Грачев рекомендовал правительству продолжить работу по обелению зарплат, вовлечению земли в оборот, собираемости налогов. "Важную роль играет эффективность управления, а также работа по снижению госдолга", - добавил он. Лидер фракции "Коммунисты России" Вячеслав Водянов отметил недофинансирование бюджета. "Значительные поступления может дать налог на доходы физлиц, если провести работу по пресечению ухода работодателей от уплаты НДФЛ", - считает Водянов. 

© Информационное агентство ТАСС
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