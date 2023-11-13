Более 80 млрд рублей составит доходная часть бюджета Ульяновской области в 2024 году

В расходной части бюджет региона останется социально ориентированным

ТАСС, 13 ноября. Доходная часть бюджета Ульяновской области на 2024 год определена в сумме 86,6 млрд рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составят 69,2 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба законодательного собрания региона по итогам заседания, на котором парламентарии утвердили основные параметры бюджета области на ближайший трехлетний период.

"Доходная часть областного бюджета на 2024 год определена в сумме 86,6 млрд рублей, из них налоговые и неналоговые доходы составят 69,2 млрд рублей. Расходы казны превысят 88,1 млрд рублей. Без учета инфраструктурного бюджетного кредита дефицит сложился в размере 157 млн рублей - это наименьшая величина за последнее десятилетие", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, собственные доходы казны на 8,8 млрд рублей превышают первоначально утвержденное плановое значение 2023 года. При этом, 84,1% налоговых и неналоговых доходов приходится на акцизы - 21,9 млрд рублей, НДФЛ - 19,3 млрд, а также налог на прибыль организаций, который составляет почти 17 млрд. Поступления по упрощенной системе налогообложения заложены в сумме 4,2 млрд рублей, налога на имущество организаций - 3,8 млрд, транспортного налога - 1,5 млрд, неналоговых доходов - 1,2 млрд.

В расходной части бюджет региона останется социально ориентированным, отметили в сообщении. Так 59,2 млрд рублей, составляющих почти 70% всех средств, будет направлено на развитие социально значимых отраслей, а также поддержку муниципальных образований. Здесь добавили, что это на 2,7 млрд рублей больше первоначального прошлогоднего значения.

В пресс-службе сообщили, что в законопроекте также предусмотрено 29,2 млрд рублей на оплату труда с начислениями работникам бюджетных учреждений и 10 млрд рублей на финансовое обеспечение мер социальной поддержки населения. Кроме того, в полном объеме предусмотрены ассигнования на обязательное медицинское страхование неработающих граждан, на данные цели направят 6,3 млрд рублей.

На выполнение обязательств по заключенным ранее двухгодичным и трехлетним контрактам, в бюджете области предусмотрено почти 2 млрд рублей. Дорожный фонд Ульяновской области сформирован в сумме 7,6 млрд рублей, финансовая помощь нецелевого характера муниципальным образованиям превысит 4,4 млрд рублей, пояснили в пресс-службе.

"Депутаты призвали правительство региона продолжить работу по снижению кредиторской задолженности муниципальных образований и активнее решать вопросы, связанные с кадровым дефицитом в экономике региона", - резюмировал Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области Валерий Малышев.