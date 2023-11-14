В НГТУ разработали способ получения малотоксичных производных селенсодержащих веществ

Эти вещества обладают потенциалом для разработки лекарственных препаратов от онкологических заболеваний

ТАСС, 14 ноября. Группа ученых-органиков института физико-химических технологий и материаловедения Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева под руководством профессора А.В. Борисова разработали принципиально новый подход к созданию веществ, обладающих высоким потенциалом для разработки лекарственных препаратов от онкологических заболеваний.

Важным фундаментальным результатом работы явилось создание принципиально нового подхода к синтезу халькоген (сера, селен-, теллур)- и азотсодержащих гетероциклов и высокоэффективных атом-экономичных методов синтеза широкого ряда новых гетероциклов. В рамках продолжающихся исследований был открыт легкий способ получения ранее труднодоступных соединений - производных 1,2,4-селенадиазола.

Любые органические реакции протекают не со 100%-м выходом и сопровождаются образованием побочных продуктов. Разработанный подход позволяет синтезировать вещества почти так же совершенно, как это происходит в живой природе: без побочных продуктов и с высокой чистотой, селективностью и высоким выходом.

Известно, что многие селенсодержащие органические производные обладают токсическими свойствами. Полученные производные 1,2,4-селенадиазола, являются малотоксичными соединениями, что позволяет рассматривать их в качестве перспективных фармакологических субстанций.

Уже предварительные результаты исследования их антиоксидантной активности позволяют планировать дальнейшие испытания этих соединений в качестве потенциальных антиоксидантных препаратов, предотвращающих такие широко распространенные патологии как сердечно-сосудистые, онкологические, эндокринные и нейродегенеративные, что обуславливает актуальность поиска эффективных способов их лечения.

Кроме того, в ходе проведенных исследований установлена высочайшая фунгицидная и антимикробная активность1,2,4-селенадиазолов позволяющая использовать эти соединения в качестве средств защиты промышленных материалов от биоповреждений, вызываемых микроскопическими грибами, а также фунгицидных композиций для создания самостерилизующихся поверхностей в медицине, ветеринарии и сельском хозяйстве, на которых происходит гибель патогенных грибов.

Работа выполнена химиками НГТУ им. Р.Е. Алексеева совместно с учеными РУДН и МГУ им. М.В. Ломоносова, аее результаты опубликованы в журналах DaltonTransactions (Royal Society of Chemistry) и Crystal Growth & Design (American Chemical Society) и отмечены на их обложках.