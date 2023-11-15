15 ноября, 11:17
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В Омске прошла научно-техническая конференция "Динамика систем, механизмов и машин"

Пресс-служба ОмГТУ
© Пресс-служба ОмГТУ

Мероприятие собрало 180 участников

ТАСС, 15 ноября. Международная научно-техническая конференция "Динамика систем, механизмов и машин" прошла в Омском государственном техническом университете (ОмГТУ, Омский политех). Об этом сообщила пресс-служба университета.

"В Омском политехе прошла XVII Международная научно-техническая конференция "Динамика систем, механизмов и машин". Мероприятие проводится в университете уже 17-й раз, впервые оно состоялось в 1995 году. Среди участников - молодые ученые, делающие первые шаги в исследовательской деятельности, студенты, аспиранты и известные российские и зарубежные ученые с большим опытом в науке", - говорится в сообщении.

Конференция собрала 180 участников из России, Китая, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. Очно и дистанционно выступили докладчики из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгодонска, Саратова, Тюмени, Самары, Красноярска, Кемерово, Невинномысска, Новосибирска, Мурома, Стерлитамака, Иркутска, Липецка, Тольятти, Комсомольска-на-Амуре, Уфы, Томска, Улан-Удэ, Рузы, Владимира, Ростова-на-Дону, Тулы, а также из Минска, Ташкента, Душанбе, казахстанского Петропавловска и китайского Нинбо.

"Конференция охватывает множество научных направлений, соответствующих проблематике исследований ОмГТУ. Участие в ней для ученых - это не только возможность опубликовать свои исследования, но прежде всего живое общение, где и студент, и профессор, и аспирант, и академик могут дискутировать на равных в поиске сути вещей", - отмечает и. о. ректора Омского политеха Василий Фефелов, его цитирует пресс-служба.

О конференции

Международная научно-техническая конференция "Динамика систем, механизмов и машин" стала брэндом региона, отмечают в пресс-службе. Конференция направлена на демонстрацию и популяризацию результатов научной деятельности, развитие системы эффективных коммуникаций научной общественности, повышение уровня международного обмена научными знаниями, статуса инженерного образования, качественного уровня и соответствия международным стандартам публикаций.

Особенностью конференции является множественность научных направлений, соответствующих проблематике исследований ведущих кафедр технического университета. Работа в этом году велась в 17 секциях, которые были посвящены таким темам, как, в частности, динамика систем, механизмов и машин, материаловедение и технологии материалов, радиотехнические системы и устройства, информационная безопасность, динамика летательных аппаратов, физико-химические процессы и системы.

С 2014 года конференция проводится под эгидой Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, Институт инженеров по электротехнике и электронике). С этого же года стал издаваться журнал "Динамика систем, механизмов и машин", индексируемый РИНЦ.

Статьи по итогам докладов, представленных на конференции на английском языке, размещаются в базе электронных публикаций IEEE Xplore Digital Library, IOP Publishing’s Conference Series, индексируются международными научными базами цитирования. Все статьи, представленные на конференции, также публикуются в журнале "Динамика систем, механизмов и машин", сборниках материалов конференций, индексируемых РИНЦ, и размещаются на платформе eLIBRARY.RU, говорится в сообщении. 

© Информационное агентство ТАСС
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