Матушкин заявил, что в Тамбовской области издали книгу, посвященную подвигу бойцов СВО

В ближайшее время 200 экземпляров книги отправят российским бойцам "на передовую"

ТАСС, 15 ноября. В Тамбовской области издана книга, посвященная подвигу воинов, принимающих участие в специальной военной операции. Литературный сборник под названием "Участникам специальной военной операции посвящается" (16+) издан на личные средства депутатов Тамбовской областной Думы. В него вошли стихи и проза, в которых авторы рассказывают о мужестве российских воинов.

"Из различных регионов нашей страны в Тамбовскую областную Думу поступило более 150 произведений - стихи, очерки, зарисовки. К участию в конкурсе принимались как произведения известных поэтов, так и творения авторов-любителей", - сообщил председатель областной Думы Евгений Матушкин.

По словам Матушкина, в апреле этого года региональный парламент вместе с региональным отделением Союза писателей России объявили конкурс литературных произведений, прославляющих подвиг и героизм участников специальной военной операции, защитников жителей Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Членами конкурсной комиссии была рассмотрена каждая представленная работа. В итоге в сборник вошли произведения профессиональных писателей и авторов-любителей: Андрея Четырина, Надежды Башмаковой, Владимира Халтурина, Елены Капраловой, Анастасии Копыловой, Руслана Пивоварова, Аллы Станишевской, Николая Шмырева, Евгения Харитонова, Андрея Краснянского, Алевтины Лыгиной, Андрея Новикова, Нино Сабанадзе. Тираж книги составил 500 экземпляров.

"Я благодарю всех авторов, которые прислали нам свои произведения. Их стихи и рассказы произвели на членов конкурсной комиссии большое впечатление. Но мы не смогли их все включить в сборник, так как книга небольшого формата, она не для коммерческой продажи. Со сборником будет полезно познакомиться и подрастающему поколению, и всем, кто интересуется историей нашей страны, всем, кто не может сейчас оставаться в стороне от происходящих событий и вносит свой вклад в победу над проявлениями нацизма", - отмечает Матушкин.

Познакомиться со сборником можно будет в областной библиотеке имени Пушкина. Также в ближайшее время 200 экземпляров книги будут отправлены российским бойцам "на передовую".

"Мы хотим, чтобы наши защитники, открыв сборник, почувствовали незримую поддержку тысяч россиян, которые верят в них и ждут домой с Победой. Книга небольшая, но в ней столько тепла и искренних добрых слов в адрес тех, кто сейчас отстаивает независимость и интересы нашей страны! Возможно, кто-то, познакомившись с книгой, тоже захочет встать в ряды защитников нашего Отечества и решит уйти служить по контракту. Кстати, один из депутатов областной Думы недавно принял такое решение. Защищает Родину сейчас и один из членов Общественного совета при Тамбовской областной Думе", - подчеркивает Матушкин.