Ульяновские депутаты представили нижегородским коллегам опыт оказания юрпомощи

Как пояснил ТАСС председатель заксобрания области Валерий Малышев, в регионе действует эффективная и востребованная гражданами система бесплатной юридической помощи

ТАСС, 17 ноября. Заксобрание Ульяновской области представило делегации из Нижегородской области опыт по оказанию юридической помощи. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного парламента.

"16 ноября систему оказания бесплатной юридической помощи в Ульяновской области презентовали делегации законодательного собрания Нижегородской области во главе с председателем комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту Владимиром Паковым", - отмечается в сообщении.

Как пояснил ТАСС председатель заксобрания Ульяновской области Валерий Малышев, в регионе действует эффективная и востребованная гражданами система бесплатной юридической помощи. "Депутаты координируют свою работу с Госюрбюро. Жители региона могут получить правовые консультации, помощь в составлении документов (претензий, соглашений, исков) и представлении интересов в суде", - пояснил Малышев ТАСС. По данным спикера, только в прошлом году такой возможностью воспользовались более 70 тыс. человек. При этом один из консультационных пунктов расположен в здании заксобрания Ульяновской области.

Председатель комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту заксобрания Нижегородской области отметил, что опыт Ульяновской области будет применяться на практике в их регионе. "Мы видим высокий уровень взаимодействия всех участников оказания бесплатной юридической помощи, в том числе Госюрбюро и законодательного собрания. Нам есть чему поучиться, и ульяновский опыт, конечно, в своей работе мы будем использовать", - приводятся слова Пакова в сообщении.

Ульяновская система бесплатной юридической помощи признана одной из лучших в стране. Опыт региона был отмечен министром юстиции России Константином Чуйченко в своем докладе президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В системе оказания бесплатной юридической помощи в Ульяновской области задействованы практически все организации, так или иначе связанные с юриспруденцией. В их числе депутатский корпус регионального парламента, адвокатская и нотариальная палаты Ульяновской области, юридическая клиника Ульяновского государственного университета, Управление юстиции РФ по Ульяновской области, государственно-правовой департамент правительства региона.