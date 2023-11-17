В Уфимском университете готовят педагогов новой формации для полилингвальных школ

В вузе разработали ресурсы с использованием современных технологий, активно используемые в полилингвальной образовательной среде Башкортостана

ТАСС, 17 ноября. В Уфимском университете науки и технологий ведется подготовка учителей для полилингвальных школ. Это стало возможным в рамках стратегического проекта "Евразийский педагогический дизайн" федеральной программы "Приоритет-2030".

Коллектив ученых Уфимского университета под руководством профессора Гульфиры Абдуллиной более 10 лет успешно работает над созданием методических ресурсов для образовательных учреждений, в том числе с полилингвальной формой обучения.

Членами команды разработаны эффективные ресурсы с использованием современных технологий, активно используемые в полилингвальной образовательной среде Башкортостана. Это мобильное приложение "Сәләм", содержащее свыше 1,5 тыс. часто употребляемых фраз и слов по различным жизненным ситуациям на башкирском и русском языках по более 35 темам (у него более 15 тыс. пользователей по данным GooglePlay и AppStore).

Также разработчиками УУНиТ создан комплексное мультимедийное мобильное приложение для самостоятельного изучения башкирского языка "Самоучитель по башкирскому языку. Элементарный уровень" и мобильное приложение "Башкирский жестовый язык" - первое учебно-методическое интерактивное пособие по изучению башкирского дактильного алфавита и основ башкирского жестового языка.

Ко всему прочему исследователи Уфимского университета являются участниками проекта "Бабушкины сказки", реализуемого на федеральном уровне, авторами-составителями альбома "Хәҙисәөләсәйәкиәттәре" - "Сказки бабушки Хадисы". Этот уникальный и единственный в Российской Федерации проект инициирован Фондом изучения и сохранения родных языков и предполагает создание культуросберегающей развивающей языковой среды в дошкольном возрасте. Результаты проекта предполагают диалог культур в дошкольном возрасте, создание двуязычной образовательной среды и сохранение родного языка.

"Времена, когда нам было достаточно знания одного языка, позади. Сегодня мы, а особенно молодое поколение, должны быть готовы к мультиязычной среде и уметь адаптироваться к различным языковым и культурным контекстам. Ключевым ориентиром развития проекта "Евразийский педагогический дизайн" является формирование преподавателей нового формата в условиях полилингвальности и развития цифровых компетенций. Это очень актуальная тема, над которой вуз активно работает", - сказал ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров.