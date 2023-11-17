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Ученым ТУСУР удалось в 10 раз повысить электропроводность ферритов для СВЧ-электроники

Результаты работы могут быть использованы на НИИ и предприятиях, занимающихся производством и исследованием ферритов

ТАСС, 17 ноября. Специалисты Томскогогосударственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) сумели в 10 раз повысить электропроводность ферритов, используемых в СВЧ-электроника. Об этом сообщает пресс-служба университета.

"Ученые ТУСУРа научились модифицировать ферриты для СВЧ-электроники. В результате экспериментов ученым ТУСУРа удалось в 10 раз повысить электропроводность ферритов", - сообщает пресс-служба.

В сообщении отмечается, что ферриты активно используются в СВЧ устройствах. Благодаря тому, что ферриты обладают низкой потерей на вихревые токи при высоких частотах, их использование значительно улучшает качество сигналов и обеспечивает их более эффективную передачу, добавили в пресс-службе. Подчеркивается, что это особенно важно для беспроводной связи, где качество сигнала играет решающую роль в скорости и надежности передачи данных.

Как поясняет пресс-служба, существуют разные способы получения нужных характеристик ферритов, но ученые ТУСУРа работают над повышением радиопоглощающих свойств Mn-Zn и Ni-Zn ферритов за счет контролируемой модификации их поверхностных свойств при использовании электронно-лучевой и плазменной обработки в форвакуумной области давлений.

"Обработка электронным пучком диэлектриков в форвакууме позволяет изменять электропроводящие свойства, состав и структуру ферритов. Это приводит к тому, что материал меняет коэффициент поглощения и отражения. Снижение сопротивления в приповерхностном слое феррита позволяет использовать его в качестве радиопоглощающего материала и расширить области применения электронно-лучевых технологий. На данном этапе наша задача заключается в том, чтобы сделать это воздействие контролируемым", - цитирует пресс-служба руководителя проекта профессора Александра Климова.

На данный момент ученым удалось добиться снижения сопротивления поверхности феррита при обработке при температуре 1100 градусов по Цельсию в непрерывном режиме, снижения содержания цинка в приповерхностном слое более чем на два порядка. Также ученые экспериментально подтвердили формирование градиентной структуры на поверхности ферритов с пониженной магнитной проницаемостью. В настоящее время работа продолжается, ее результаты могут быть использованы на НИИ и предприятиях, занимающихся производством и исследованием ферритов, говорится в сообщении. 

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