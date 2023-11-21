21 ноября, 14:57
Новости регионов

Доходы бюджета Брянской области в 2024 году составят свыше 80 млрд рублей

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что расходы на социальный блок составят 63,3%

ТАСС, 21 ноября. Доходы бюджета Брянской области в 2024 году прогнозируются в сумме 80,5 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Депутаты приняли в первом чтении проект закона об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. В 2024 году доходы бюджета прогнозируются в сумме 80,5 млрд рублей", - сказал Богомаз. 

Он также добавил, что расходы на социальный блок в следующем году составят почти 51 млрд рублей или 63,3%. На финансирование 20 государственных программ планируется направить более 95,4% расходов. 

"При формировании бюджета на новую трехлетку учтены все важнейшие приоритеты, обозначенные президентом страны. В полном объеме предусмотрены средства на выполнение всех социальных обязательств, национальных и региональных проектов, расходы на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, средства на инфраструктурное развитие региона", - рассказал губернатор. 

При этом, он отметил, что параметры бюджета не являются окончательными. Доходы и расходы региона будут скорректированы с учетом распределения дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета при подготовке проекта бюджета ко второму чтению. 

© Информационное агентство ТАСС
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