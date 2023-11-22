Исследование: большие данные помогут в профориентации школьников на медицинские профессии

В исследовании СибГМУ приняли участие 947 человек

ТАСС, 22 ноября. Ученые Сибирского государственного медицинского университета выявили возможности использования технологий больших данных для развития практик профориентации школьников в сферу медицинского труда с помощью технологии "Пиксель" от социальной сети "ВКонтакте". Об этом в среду сообщила пресс-служба университета.

"Исследование было построено на выявлении паттерна личных и профессиональных интересов медицинского сообщества на основе данных цифрового следа медицинских работников и студентов, в общей сложности в нем приняли участие 947 человек. Результаты показали, что использование технологий больших данных и анализ цифрового следа медицинского сообщества является эффективным инструментом развития практик профориентационной работы со школьниками и их родителями", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, в последние годы наблюдается стабильное снижение обеспеченности врачами и специалистами со средним медицинским образованием, что свидетельствует о необходимости принятия неотложных мер, поскольку дефициты кадрового обеспечения здравоохранения негативно сказываются на доступности и качестве медицинской помощи. Для устранения этой проблемы ученые предлагают использовать новые форматы и инструменты профессиональной ориентации школьников на медицинские профессии.

В частности, выявление паттернов личных и профессиональных интересов медицинского сообщества может быть использовано для повышения эффективности профориентационной работы со школьниками в направлении мотивированного выбора ими сферы медицинского труда как карьерного вектора, отметили в сообщении.

Здесь добавили, что работа с большими данными, дополняя имеющиеся профориентационные подходы, выступает способом понимания предпочтений и интересов каждого школьника, что важно для обеспечения персонализированного сопровождения профессионального самоопределения.

В ходе исследования учеными были выявлены признаки сегментации целевой аудитории, а также на основе маркетингового подхода, дифференцированы идентификационные признаки, отражающие причастность пользователей социальной сети "ВКонтакте" к медицинскому сообществу. Кроме того, обнаружены подуровни из категории явного профессионального интереса пользователя и характеристики, на основе которых они формируются, пояснили в пресс-службе.

Исследование проведено в рамках федеральной программы "Приоритет-2030".